9 июля 2025 года: мученика Панкратия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться с родителями и обижать животных.

Related video

Что случилось 9 июля?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Панкратия. Его крестил сам апостол Петр. Панкратий проповедовал веру и боролся с идолопоклонниками, за что язычники напали на него и забили камнями.

Также 9 июля — День рыбака в Украине.

Что нельзя делать 9 июля:

ссориться с родителями;

обижать животных;

отказывать в помощи.

Народные приметы и поверья:

долго и ярко светят звезды на небе — будет гроза;

много черники уродило — к холодной зиме;

радуга — к жаркой погоде без дождя.

День ангела празднуют:

Кирилл, Александр, Константин.

Родились 9 июля:

1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.

Также в этот день:

1811 год — большой пожар на Подоле в Киеве;

1961 год – в Виннипеге (Канада) открывают памятник Т. Г. Шевченко;

1972 год – в окрестностях села Крестище проводят первый в Украине ядерный взрыв (подземный).

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.