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9 июля 2025 года: мученика Панкратия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться с родителями и обижать животных.
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Что случилось 9 июля?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Панкратия. Его крестил сам апостол Петр. Панкратий проповедовал веру и боролся с идолопоклонниками, за что язычники напали на него и забили камнями.
Также 9 июля — День рыбака в Украине.
Что нельзя делать 9 июля:
- ссориться с родителями;
- обижать животных;
- отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- долго и ярко светят звезды на небе — будет гроза;
- много черники уродило — к холодной зиме;
- радуга — к жаркой погоде без дождя.
День ангела празднуют:
Кирилл, Александр, Константин.
Родились 9 июля:
1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.
Также в этот день:
1811 год — большой пожар на Подоле в Киеве;
1961 год – в Виннипеге (Канада) открывают памятник Т. Г. Шевченко;
1972 год – в окрестностях села Крестище проводят первый в Украине ядерный взрыв (подземный).
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.