19 июля 2025 года: Макрины Младшей — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в гости после полудня и ссориться.

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Что случилось 19 июля?

Сегодня православная церковь почитает память Макрины Младшей. Она была сестрой Василия Великого, родилась в Кесарии Каппадокийской в 324 году. Она помогала своей матери воспитывать детей, среди которых был и Василий. Макрина вместе с матерью отошла от светской жизни примерно в 357 году и даже стала настоятельницей одного из первых общин для монахинь в Малой Азии. Умерла в 380 году.

Что нельзя делать 19 июля:

убивать домашний скот;

ходить в гости после полудня;

ссориться.

Народные приметы и поверья:

дождь — будет хороший урожай в следующем году;

полетел уже пух из осины — идите в лес за подосиновиками;

солнечный и теплый день — бабье лето будет длинным;

дует восточный ветер — к грозе.

День ангела празднуют:

Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Евгения.

Родились 19 июля:

1938 год — Вахтанг Кикабидзе (ум. 2023), советский и грузинский актер и певец;

1971 год — Виталий Кличко, украинский политик, городской голова Киева (с 2014), в прошлом боксер-тяжеловес, чемпион мира.

1976 год – Бенедикт Камбербэтч, британский актер.

Также в этот день:

1650 год — османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким;

1822 год — французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию;

1900 год — открытие Парижского метро.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.