27 июля 2025 года: великомученика Пантелеймона — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать в поле и сплетничать.

Related video

Что случилось 27 июля?

Сегодня православная церковь почитает память великомученика Пантелеймона. Святой Пантелеймон, также известный как Пантелеймон Целитель, был раннехристианским святым, отдавшим свою жизнь в служение Господу и людям.

Пантолеймон жил в III веке и был врачем. Он не только лечил людей, но и приходил на помощь тем, кто был лишен свободы, находясь в тюрьмах. Эти дела не остались незамеченными императором-язычником Максимианом. Максимиан попытался убедить Пантелеймона отказаться от христианства, но вместо этого лишь усилил веру святого. Последовавшие чудеса и исцеления, совершенные Пантолеоном, лишь укрепили веру многих в Христа. Максимиан применил разнообразные пытки в отношении Пантолеона, надеясь сломить его веру, и даже пытался казнить его, но тщетно. Несмотря на все усилия, святой остался невредимым. В конечном итоге, по просьбе самого Пантолеона, ему была отсечена голова.

Что нельзя делать 27 июля:

работать в поле;

сплетничать;

сквернословить.

Народные приметы и поверья:

кочаны капусты начали завиваться — к холодной осени.

прыгают кузнечики — к ясной погоде;

муравьи начали закладывать вход к муравейнику — будет дождь.

День ангела празднуют:

Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон, Анфиса.

Также в этот день:

1672 год — гетман Петр Дорошенко разбивает войско Речи Посполитой возле Четвертиновки;

1834 год — открывают Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко).

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2025 года.