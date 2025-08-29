Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 августа 2025 года

День откроет возможность закрыть старое дело. Почувствовав облегчение, вы освободите пространство для нового и вдохновляющего.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 29 августа 2025 года принесет каждому из знаков Зодиака.

Овен

Сегодня вы получите новость, которая изменит планы на день. Небольшая спонтанность откроет дорогу интересной возможности.

Телец

Вас ждёт разговор, который сначала покажется рутинным, но принесёт ценные идеи. Обратите внимание на мелкие детали, они будут решающими.

Близнецы

Вы неожиданно встретите человека, способного вдохновить вас. Разговор с ним подтолкнёт к смелому шагу, который раньше казался нереальным.

Рак

Сегодня вы почувствуете желание переделать пространство вокруг себя. Даже маленькие изменения создадут ощущение свежего начала.

Лев

День принесёт шанс проявить себя там, где вы не ожидали. Ваш энтузиазм привлечёт внимание и принесёт приятный результат.

Дева

Вы столкнётесь с задачей, которая сначала покажется сложной. Но шаг за шагом вы найдёте решение и почувствуете уверенность в себе.

Весы

Сегодня вы получите предложение, которое заставит вас колебаться. Ответ найдётся быстрее, если послушаете интуицию, а не логику.

Скорпион

День откроет возможность закрыть старое дело. Почувствовав облегчение, вы освободите пространство для нового и вдохновляющего.

Стрелец

Вы заметите знак или случайность, которая подскажет верное направление. Следуя этому ощущению, вы сделаете шаг к важному открытию.

Козерог

Сегодня появится шанс поделиться опытом, который ценят другие. Ваши слова найдут отклик и принесут больше пользы, чем вы ожидали.

Водолей

Вас ждёт необычная идея, которая придёт в самый неожиданный момент. Она может стать началом проекта, о котором вы давно мечтали.

Рыбы

Сегодня вы встретите поддержку там, где её не ожидали. Это придаст сил и вдохновит завершить дело, которое давно откладывалось.

