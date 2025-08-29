Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 серпня 2025 року

День відкриє можливість закрити стару справу. Відчувши полегшення, ви звільните простір для нового і надихаючого.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 29 серпня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви отримаєте новину, яка змінить плани на день. Невелика спонтанність відкриє дорогу цікавій можливості.

Телець

На вас чекає розмова, яка спочатку здасться рутинною, але принесе цінні ідеї. Зверніть увагу на дрібні деталі, вони будуть вирішальними.

Близнюки

Ви несподівано зустрінете людину, здатну надихнути вас. Розмова з нею підштовхне до сміливого кроку, який раніше здавався нереальним.

Рак

Сьогодні ви відчуєте бажання переробити простір навколо себе. Навіть маленькі зміни створять відчуття свіжого початку.

Лев

День принесе шанс проявити себе там, де ви не очікували. Ваш ентузіазм приверне увагу і принесе приємний результат.

Діва

Ви зіткнетеся із завданням, яке спочатку здасться складним. Але крок за кроком ви знайдете рішення і відчуєте впевненість у собі.

Терези

Сьогодні ви отримаєте пропозицію, яка змусить вас вагатися. Відповідь знайдеться швидше, якщо послухаєте інтуїцію, а не логіку.

Скорпіон

День відкриє можливість закрити стару справу. Відчувши полегшення, ви звільните простір для нового і надихаючого.

Стрілець

Ви помітите знак або випадковість, яка підкаже правильний напрямок. Дотримуючись цього відчуття, ви зробите крок до важливого відкриття.

Козеріг

Сьогодні з'явиться шанс поділитися досвідом, який цінують інші. Ваші слова знайдуть відгук і принесуть більше користі, ніж ви очікували.

Водолій

На вас чекає незвичайна ідея, яка прийде в найнесподіваніший момент. Вона може стати початком проєкту, про який ви давно мріяли.

Риби

Сьогодні ви зустрінете підтримку там, де її не очікували. Це додасть сил і надихне завершити справу, яка давно відкладалася.

