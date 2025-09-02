22-летнюю дочь Валерия Меладзе разыскивают в России: что она натворила (фото)

Федеральная служба судебных приставов РФ объявила в розыск Арину Меладзе, дочь известного певца Валерия Меладзе. Причина — неуплаченные штрафы за многочисленные нарушения правил дорожного движения.

Related video

Арина, управляя своим Mercedes GLA, систематически превышала скорость. Основанием для открытия исполнительного производства стало последнее просроченное взыскание от 1 июня — 750 рублей (примерно 225 грн), сообщает Telegram-канал Shot.

"Арина Меладзе внесена в базу розыска ФССП из-за неуплаты штрафов. Сумма долгов остается непогашенной", — говорится в сообщении.

Этот случай — не единичный. По информации источников, на счету дочери артиста уже 153 штрафа на сумму около 123 тысяч рублей (примерно 34 тысячи гривен). В настоящее время остается шесть неоплаченных постановлений.

Арина Меладзе имеет проблемы с законом Фото: Facebook

Где сейчас Валерий Меладзе?

Артист вместе с семьей несколько лет назад переехал в Испанию и практически не выступает в России. Он неоднократно становился объектом критики из-за отсутствия четкой публичной позиции касательно войны в Украине.

Несмотря на эмиграцию, певец время от времени посещает Москву в рамках частных визитов, однако на территории РФ не гастролирует. В его концертном графике на 2025 год запланировано более 70 шоу в Европе и США, но нет выступлений в РФ.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Валерия Меладзе, который захотел вернуться в РФ, призвали продать виллу в Испании.

Певец также прокомментировал развод брата с Верой Брежневой.

Кроме этого, мы писали, что экс-супруга Валерия Меладзе показала фото новорожденного внука.