22-річну дочку Валерія Меладзе розшукують в Росії: що вона накоїла (фото)

Федеральна служба судових приставів РФ оголосила в розшук Аріну Меладзе, доньку відомого співака Валерія Меладзе. Причина — несплачені штрафи за численні порушення правил дорожнього руху.

Аріна, керуючи своїм Mercedes GLA, систематично перевищувала швидкість. Підставою для відкриття виконавчого провадження стало останнє прострочене стягнення від 1 червня — 750 рублів (приблизно 225 грн), повідомляє Telegram-канал Shot.

"Аріна Меладзе внесена до бази розшуку ФССП через несплату штрафів. Сума боргів залишається непогашеною", — йдеться у повідомленні.

Цей випадок — не одиничний. За інформацією джерел, на рахунку доньки артиста вже 153 штрафи на суму близько 123 тисяч рублів (приблизно 34 тисячі гривень). Нині залишається шість несплачених постанов.

Аріна Меладзе має проблеми із законом Фото: Facebook

Де зараз Валерій Меладзе?

Артист разом із сім’єю кілька років тому переїхав до Іспанії й практично не виступає в Росії. Він неодноразово ставав об’єктом критики через відсутність чіткої публічної позиції щодо війни в Україні.

Попри еміграцію, співак час від часу відвідує Москву приватно, однак на території РФ не гастролює. У його концертному графіку на 2025 рік заплановано понад 70 шоу в Європі та США, але немає виступів у РФ.

