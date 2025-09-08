Мужчину "выбросили" из самолета после того, как он пытался открыть дверь в воздухе

Рейс авиакомпании Ryanair из Борнмута в испанскую Жирону вынужден экстренно приземлиться во французской Тулузе после того, как один из пассажиров попытался открыть аварийную дверь во время полета, что вызвало массовую драку на борту самолета.

Related video

По свидетельствам очевидцев, неизвестный мужчина в белой футболке и оранжевых шортах после посещения туалета направился к аварийному выходу с криками о намерении покинуть самолет. Об этом пишет издание The Sun.

"Мужчина пошел в туалет, а потом пытался открыть одну из аварийных дверей. Затем он пошел пробовать другие, крича: "Я хочу уходить". Именно тогда началась огромная драка. Его пытались оттащить от двери", — рассказал один из свидетелей.

Попытка остановить нарушителя

Пассажиры, осознав опасность, бросились останавливать нарушителя. Во время схватки мужчина плевался и бил кулаками спутников, прежде чем его повалили на пол.

Чтобы успокоить буйного пассажира, другие путешественники использовали ремень безопасности, связав ему ноги. Однако даже после возвращения на место схватка не прекратилась — мужчина хотел ударить головой пожилого пассажира, который сидел рядом.

Рейс экстренно приземлиться во французской Тулузе Фото: BNPS

Пассажир Дэвид Малоун подробно описал хаос на борту: "Они начали драться посреди самолета. Это продолжалось около 30 минут, и один парень полностью потерял контроль над собой — понадобилось три человека, чтобы его сдержать. Это было ужасно, везде кровь, люди кричали и плакали".

Экстренная посадка

В конце концов, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Тулузы. На кадрах из аэропорта можно увидеть, как четверо полицейских выносят нарушителя в наручниках и оставляют его на взлетно-посадочной полосе. Пилот продолжил маршрут до Жироны с задержкой около двух часов.

Мужчина начал драться с другими пассажирами в салоне самолета Фото: BNPS

Представитель Ryanair впоследствии прокомментировал инцидент.

"Ryanair имеет строгую политику нулевой толерантности в отношении неподобающего поведения пассажиров, обеспечивая, чтобы все пассажиры и экипаж путешествовали в атмосфере уважения и без стресса", — прокомментировал он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Командир по ошибке активировал аварийный сигнал в самолете Airbus A320 за считанные секунды до взлета.

Кроме того, курьезный инцидент произошел с рейсом авиакомпании Virgin Atlantic по маршруту Нью-Йорк — Манчестер. За несколько минут до взлета напуганный пассажир заметил, что на крыле самолета нет нескольких винтов, и решил сообщить об этом экипажу.

А вот ошибка опытного командира привела к задержке рейса на несколько часов и стоила авиакомпании 50 тысяч фунтов стерлингов.