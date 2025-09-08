Чоловіка "викинули" з літака після того, як він намагався відчинити двері в повітрі

Рейс авіакомпанії Ryanair з Борнмута до іспанської Жирони змушений екстрено приземлитися у французькій Тулузі після того, як один із пасажирів спробував відкрити аварійні двері під час польоту, що спричинило масову бійку на борту літака.

За свідченнями очевидців, невідомий чоловік у білій футболці та помаранчевих шортах після відвідування туалету направився до аварійного виходу з криками про намір покинути літак. Про це пише видання The Sun.

"Чоловік пішов у туалет, а потім намагався відкрити одні з аварійних дверей. Потім він пішов пробувати інші, кричачи: "Я хочу йти". Саме тоді почалася величезна бійка. Його намагалися відтягнути від дверей", — розповів один зі свідків.

Спроба зупинити порушника

Пасажири, усвідомивши небезпеку, кинулися зупиняти порушника. Під час сутички чоловік плювався і бив кулаками супутників, перш ніж його повалили на підлогу.

Щоб заспокоїти буйного пасажира, інші мандрівники використали ремінь безпеки, зв'язавши йому ноги. Однак навіть після повернення на місце сутичка не припинилася — чоловік хотів вдарити головою літнього пасажира, який сидів поруч.

Рейс екстрено приземлитися у французькій Тулузі Фото: BNPS

Пасажир Девід Малоун детально описав хаос на борту: "Вони почали битися посеред літака. Це тривало близько 30 хвилин, і один хлопець повністю втратив контроль над собою — знадобилося троє людей, щоб його стримати. Це було жахливо, скрізь кров, люди кричали й плакали".

Екстрена посадка

Зрештою, літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Тулузи. На кадрах з летовища можна побачити, як четверо поліціянтів виносять порушника в наручниках та залишають його на злітно-посадковій смузі. Пілот продовжив маршрут до Жирони з затримкою близько двох годин.

Чоловік почав битися з іншими пасажирами у салоні літака Фото: BNPS

Представник Ryanair згодом прокоментував інцидент.

"Ryanair має сувору політику нульової толерантності щодо неналежної поведінки пасажирів, забезпечуючи, щоб усі пасажири та екіпаж подорожували в атмосфері поваги та без стресу", — прокоментував він.

