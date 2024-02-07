Не натиснув кнопку: пілот перед зльотом забувся, як відкриваються двері літака (фото)

Помилка досвідченого командира призвела до затримки рейсу на кілька годин і коштувала авіакомпанії 50 тисяч фунтів стерлінгів.

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Необережність пілота авіакомпанії British Airways призвела до затримки на кілька годин авіарейсу до Румунії в британському аеропорту Хітроу. Командир помилково активував аварійний сигнал в літаку Airbus A320 за лічені секунди до зльоту, повідомляє видання The Sun.

За попередньою інформацією, пілот випадково не зняв із запобіжника двері літака перед тим, як відчинити їх для передачі документів наземному персоналу. Саме тому й хибно спрацювала система безпеки.

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Пасажири вже були пристебнуті, коли раптом прозвучав сигнал евакуації. На опублікованих кадрах можна побачити, як пожежники аеропорту оточують вихід 24E, звідки мав стартувати рейс BA886 до Румунії.

Як стверджують джерела видання, мандрівникам довелося чекати кілька годин на заміну літака та екіпажу.

"Капітан як ніхто інший мав знати правила щодо відкриття дверей. Це не просто помилка новачка, а щось абсолютно незрозуміле", – йдеться у повідомленні.

Затриманий рейс зрештою вилетів о 13:15, більш ніж на 3 години пізніше, аніж планувалося.

Представник British Airways вибачився перед пасажирами та запевнив, що літак після огляду інженерів повернули в експлуатацію.

За оцінками, ця помилка пілота обійшлася авіакомпанії у 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Пілот випадково не зняв із запобіжника двері літака перед тим, як відчинити їх для передачі документів наземному персоналу. Фото: British Airways Пілот випадково не зняв із запобіжника двері літака перед тим, як відчинити їх для передачі документів наземному персоналу. Фото: British Airways

Раніше Фокус писав про те, як 43-річного Крістофера Томсона з Великої Британії зняли з літака через хуліганство на борту, а також образу пілота. Перед вильотом з аеропорту Манчестера п’яний Крістофер, який разом з дружиною летів на медовий місяць, почав курити електронну сигарету в салоні й не зважав на зауваження членів екіпажу.

Крім того, курйозний випадок стався із рейсом авіакомпанії Virgin Atlantic за маршрутом Нью-Йорк – Манчестер. За кілька хвилин до зльоту наляканий пасажир помітив, що на крилі літака немає кількох гвинтів, і вирішив повідомити про це екіпажу. Рейс було скасовано для проведення додаткового технічного огляду, щоб інженери мали час для перевірок.