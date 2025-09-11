"Причастны к геноциду": звезды Голливуда объявили бойкот израильскому кино

Голливудские актеры и режиссеры присоединились к инициативе, которая предусматривает отказ от сотрудничества с израильскими киноинститутами, названными "причастными к геноциду и апартеиду". Открытое письмо, обнародованное организацией "Киноработники за Палестину", подписали более 4000 человек, среди них — лауреаты премий "Оскар", "BAFTA" и "Эмми".

Как сообщают NBC News, к обращению присоединились звезды мирового кино, среди которых режиссеры Джонатан Глейзер, Ава Дюверне, Йоргос Лантимос, Джошуа Оппенгеймер, а также актеры Хоакин Феникс, Руни Мара, Эмма Стоун, Оливия Колман, Тильда Суинтон, Марк Руффало, Хавьер Бардем и другие. В письме говорится, что подписанты не будут сотрудничать с фестивалями, кинотеатрами, вещателями и продюсерскими компаниями, которые имеют отношение к "оправданию геноцида или апартеида или взаимодействуют с правительством, которое их совершает".

В заявлении отмечено, что искусство способно формировать общественное восприятие. Авторы документа подчеркнули, что в условиях войны в Газе, молчание киноиндустрии способствует "соучастию в трагедии". При этом организация пояснила: бойкот направлен не против отдельных художников, а против институтов, связанных с государственными структурами.

В письме упоминаются и решения Международного суда ООН. В частности, в январе 2024 года он признал, что существует реальный риск геноцида в Газе, а в июле постановил, что дальнейшее присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях является незаконным. В то же время МИД Израиля назвал эти выводы "однобокими и фундаментально ошибочными".

Заявление актеров Фото: Скрин Тік Ток

Инициатива "Киноработники за Палестину" стала частью более широкой дискуссии в США и Европе о действиях Израиля после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Критика военной кампании, сопровождающейся массовыми бомбардировками и гуманитарным кризисом, усиливается, но в Голливуде те, кто публично поддерживает палестинцев, нередко сталкиваются с обвинениями в антисемитизме.

Так, в ноябре 2023 года United Talent Agency прекратило сотрудничество с актрисой Сьюзен Сарандон после ее речи на митинге. В том же месяце студия Spyglass Media Group отстранила Мелиссу Барреру от съемок в сериале "Крик" из-за ее сообщений в соцсетях, в которых она критиковала Израиль. Агент Creative Artists Agency Маха Дахил также покинула пост в совете директоров после публикаций, где обвиняла Израиль в "геноциде".

Режиссер Джонатан Глейзер, который в этом году подписал бойкот, ранее вызвал громкую дискуссию своей речью на "Оскаре". Он тогда заявил, что Холокост "был использован для оправдания оккупации", что привело к критике со стороны более тысячи еврейских деятелей киноиндустрии.

Публичная поддержка палестинских прав сейчас получает и другой резонанс. Автор детского контента Рэйчел Гриффин Аккурсо, известная как госпожа Рэйчел, весной этого года столкнулась с нападками со стороны произраильских организаций, но получила широкую поддержку в соцсетях за свою защиту детей в Газе.

Организация "Киноработники за Палестину" отмечает, что примером для нынешней кампании стала инициатива "Кинозаказчики, объединенные против апартеида", которая в 1980-х годах отказалась распространять фильмы в Южной Африке во времена апартеида. Тогда среди подписантов были Стивен Спилберг, Спайк Ли и Мартин Скорсезе.

"Мы отвечаем на призыв палестинских кинематографистов отказаться от молчания и расизма, — говорится в письме, — Наш долг — сделать все возможное, чтобы прекратить соучастие в их угнетении".

