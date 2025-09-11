"Причетні до геноциду": зірки Голлівуду оголосили бойкот ізраїльському кіно

Голлівудські актори та режисери приєдналися до ініціативи, яка передбачає відмову від співпраці з ізраїльськими кіноінституціями, названими "причетними до геноциду та апартеїду". Відкритий лист, оприлюднений організацією "Кінопрацівники за Палестину", підписали понад 4000 осіб, серед них — лауреати премій "Оскар", "BAFTA" та "Еммі".

Як повідомляють NBC News, до звернення приєдналися зірки світового кіно, серед яких режисери Джонатан Глейзер, Ава Дюверне, Йоргос Лантімос, Джошуа Оппенгеймер, а також актори Хоакін Фенікс, Руні Мара, Емма Стоун, Олівія Колман, Тільда Свінтон, Марк Руффало, Хав’єр Бардем та інші. У листі йдеться, що підписанти не співпрацюватимуть із фестивалями, кінотеатрами, мовниками та продюсерськими компаніями, які мають стосунок до "виправдання геноциду або апартеїду чи взаємодіють із урядом, який їх вчиняє".

У заяві наголошено, що мистецтво здатне формувати суспільне сприйняття. Автори документа підкреслили, що в умовах війни в Газі, мовчання кіноіндустрії сприяє "співучасті у трагедії". При цьому організація пояснила: бойкот спрямований не проти окремих митців, а проти інституцій, пов’язаних із державними структурами.

У листі згадуються й рішення Міжнародного суду ООН. Зокрема, у січні 2024 року він визнав, що існує реальний ризик геноциду в Газі, а в липні постановив, що подальша присутність Ізраїлю на окупованих палестинських територіях є незаконною. Водночас МЗС Ізраїлю назвало ці висновки "однобокими та фундаментально помилковими".

Ініціатива "Кінопрацівники за Палестину" стала частиною ширшої дискусії в США та Європі про дії Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Критика військової кампанії, що супроводжується масовими бомбардуваннями та гуманітарною кризою, посилюється, але в Голлівуді ті, хто публічно підтримує палестинців, нерідко стикаються зі звинуваченнями в антисемітизмі.

Так, у листопаді 2023 року United Talent Agency припинило співпрацю з акторкою Сьюзен Сарандон після її промови на мітингу. Того ж місяця студія Spyglass Media Group відсторонила Меліссу Барреру від зйомок у серіалі "Крик" через її дописи в соцмережах, у яких вона критикувала Ізраїль. Агентка Creative Artists Agency Маха Дахіл також залишила посаду в раді директорів після публікацій, де звинувачувала Ізраїль у "геноциді".

Режисер Джонатан Глейзер, який цьогоріч підписав бойкот, раніше викликав гучну дискусію своєю промовою на "Оскарі". Він тоді заявив, що Голокост "був використаний для виправдання окупації", що призвело до критики з боку понад тисячі єврейських діячів кіноіндустрії.

Публічна підтримка палестинських прав нині отримує й інший резонанс. Авторка дитячого контенту Рейчел Гріффін Аккурсо, відома як пані Рейчел, навесні цього року зіткнулася з нападками з боку проізраїльських організацій, але здобула широку підтримку в соцмережах за свій захист дітей у Газі.

Організація "Кінопрацівники за Палестину" зазначає, що прикладом для нинішньої кампанії стала ініціатива "Кінозамовники, об’єднані проти апартеїду", яка в 1980-х роках відмовилася поширювати фільми в Південній Африці за часів апартеїду. Тоді серед підписантів були Стівен Спілберг, Спайк Лі та Мартін Скорсезе.

"Ми відповідаємо на заклик палестинських кінематографістів відмовитися від мовчання та расизму, — йдеться в листі. — Наш обов’язок — зробити все можливе, щоб припинити співучасть у їхньому пригніченні".

