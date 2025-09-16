Девы, Рыбы и Львы: Таро-прогноз на Солнечное затмение 21 сентября 2025 для всех знаков

21 сентября 2025 года нас ожидает Солнечное затмение в знаке Дева, которое закроет коридор затмений в сентябре.

Принимая во внимание тот, факт, что затмения – всегда или почти всегда, знаменуют непростые периоды, есть повод спросить у Таро, что конкретно принесет данное солнечное затмение представителям Зодиакального круга. А еще разберем, чего стоит опасаться в этот день или в период за несколько дней и после даты затмения.

На все знаки будет влиять солнечное затмение Фото: Соцсети

Овен

Позитив для Овнов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Овнам предстоит разобраться с судебными вопросами, которые долго не давали покоя или разрешить по справедливости насущные споры. Женщинам может оказать поддержку мужчина, который имеет влияние на процессы.

Негатив для Овнов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Овнам, лучше отложить поездки и путешествия в дальние страны. Да и по городу в этот день следует передвигаться с осторожностью. У некоторых Овнов запланированная поездка может неожиданно сорваться или будет перенесена на другой период времени.

Телец

Позитив для Тельцов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Тельцы смогут избавиться от иллюзий, которые заставляли их принимать неверные решения или вынуждали видеть события и людей как в тумане. Сейчас пришло время проститься с неверным представлением об окружении и предстоящих событиях. Этот аспект даст вам возможность новых горизонтов, прием, очень перспективных.

Негатив для Тельцов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Тельцам предстоит «разруливать» вопросы с детьми. Причем, вам, будто, не оставляют выбора. В случае, если у вас нет детей, вам предстоит столкнуться с последствиями некоего инфантильного поведения в прошлом.

Близнецы

Позитив для Близнецов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Для Близнецов нынешнее солнечное затмение станет периодом окончания разочарований и слез. Какая-то не самая приятная глава из жизни будет прочитана и страница перевернута. Нечто очень неприятное безвозвратно уйдет из вашей жизни.

Негатив для Близнецов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Близнецы могут столкнуться с неконтролируемой агрессией в свой адрес в этот день. Вам следует демонстрировать максимальное спокойствие и нейтральное поведение. Даже если вы станете свидетелем чего-то неприятного, старайтесь пройти мимо или не обратить внимание.

Рак

Позитив для Раков в день солнечного затмения 21 сентября 2025

У Раков заканчивается период финансовых проблем. Вам могут предложить хорошую работу или вы обретете новый источник доходов, который вас порадует. Многие Раки развяжут судебные тяжбы, связанные с имуществом.

Негатив для Раков в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Ракам в этот день не следует злоупотреблять спиртными напитками и внебрачными связями. Такое истории могут закончиться не лучшим образом и принести вам немало проблем в будущем. В лучшем случае, вам следует побыть дома пару дней, дабы не соблазняться на сомнительные предложения.

Лев

Позитив для Львов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Львов ожидают неожиданные высокие доходы, получение крупной суммы денег и мирное и радостное времяпрепровождение с семьей или близкими людьми. Вы обретете покровителя или примите решение получать новые знания. Это затмение станет очень важным для вашей судьбы.

Негатив для Львов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Львам в этот день лучше повременить с дорогами и путешествиями. Не самый хороший период для перемещений, причем даже на близкие расстояния. Лучше побудьте дома с семьей или проведите время в заведениях в пешей доступности.

Дева

Позитив для Дев в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Так как наше солнечное затмение будет в знаке Дева, неудивительно, что Дев ожидают важные события в этот период. Решение имущественных вопросов, новые союзы, активная вовлеченность в дела детей и новые доходы. Все это станет частью вашей жизни, как только пройдет солнечное затмение в вашем знаке. Для всех, кому выше упомянутые сферы были и так актуальны, эти вопрос станут для вас более насущными или придет разрешение проблем по данным сферам.

Негатив для Дев в день солнечного затмения 21 сентября 2025

В Этот день Девы будут, во всех смыслах, переполнены энергией. И это может стать для вас некоторым испытанием. Во-первых, энергии в вас будут преобладать слишком разные. Это может повлечь непредсказуемое поведение с вашей стороны.

Весы

Позитив для Весов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Весы получат хорошие новости или будут приглашены стать частью компании или семьи. Похоже, у вас начинается перспективный и радостный период жизни.

Негатив для Весов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

В этот день вы можете столкнуться с неприятностями на дороге или со стороны членов семьи, которые живут не с вами. Старайтесь ни с кем не поругаться. Как известно, конфликты в затмения ведут к продолжительным последствиям.

Скорпион

Позитив для Скорпионов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Сентябрьское солнечное затмение 2025 для Скорпионов ознаменуется новыми начинаниями в сфере бизнеса или хобби, которые смгут стать бизнесом в перспективе. Все, что вам будет приходить в голову в эти дни, может стать фундаментом для вашего нового дела. Относитесь внимательно к своим мыслям.

Негатив для Скорпионов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Скорпионам предстоит разобраться с имущественными вопросами и вступить в борьбу с бывшими партнерами или даже членами семьи. Это станет для вас непростым испытанием. Всама простом варианте, вам предстоит ссора из-за денег с близкими людьми. Старайтесь перенести этот малоприятный процесс на другой период времени.

Стрелец

Позитив для Стрельцов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Многим Стрельцам удастся избавиться от страхов и внутренних блоков, которые вам мешали двигаться дальше. Солнечное затмение, в буквальном смысле, сожжет все ваши внутренние преграды.

Негатив для Стрельцов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

В этот период у Стрельцов могут подняться вопросы денег. Возможно, то, что работало раньше, перестанет работать в этот период и придется искать новые «входы и выходы».

Козерог

Позитив для Козерогов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Козерогов ожидают новые полезные или романтические знакомства. В любом случае в вашу жизнь войдут новые люди, которые смогут вас наполнить позитивом.

Негатив для Козерогов в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Козерогам следует избегать подозрительных мест в этот период. Вам могут повстречаться воры или просто нечестные люди.

Водолей

Позитив для Водолеев в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Водолеев ожидают денежные прибыли. Деньги могут прийти из-за границы или от далеких родственников. Станут актуальными семейные дела, но в позитивном ракурсе. Для вас это затмение явно обернется позитивом.

Негатив для Водолеев в день солнечного затмения 21 сентября 2025

Вы будете ощущать сильную физическую усталость и, возможно, моральную подавленность.

Рыбы

Позитив для Рыб в солнечное затмение 21 сентября 2025

Рыбам предстоит встретиться со старыми друзьями или родственниками. Возможно, встанет вопрос переезда или долгожданного путешествия. В этот период путешествия для вас будут в радость и пользу.

Негатив для Рыб в солнечное затмение 21 сентября 2025

Ваш романтический партнер, похоже, принесет вам разочарование. Попытки завести новые любовные отношения останутся бесполезными или вы познакомитесь не с тем человеком.