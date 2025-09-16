Діви, Риби та Леви: Таро-прогноз на Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року для всіх знаків

21 вересня 2025 року на нас очікує Сонячне затемнення в знаку Діва, яке закриє коридор затемнень у вересні.

Беручи до уваги той факт, що затемнення — завжди або майже завжди, знаменують непрості періоди, є привід запитати в Таро, що конкретно принесе це сонячне затемнення представникам Зодіакального кола. А ще розберемо, чого варто побоюватися в цей день або в період за кілька днів і після дати затемнення.

На всі знаки впливатиме сонячне затемнення Фото: Соцсети

Овен

Позитив для Овнів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Овнам доведеться розібратися із судовими питаннями, які довго не давали спокою, або вирішити справедливо нагальні суперечки. Жінкам може надати підтримку чоловік, який має вплив на процеси.

Негатив для Овнів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Овнам краще відкласти поїздки і подорожі в далекі країни. Та й містом цього дня слід пересуватися з обережністю. У деяких Овнів запланована поїздка може несподівано зірватися або буде перенесена на інший період часу.

Телець

Позитив для Тельців у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Тельці зможуть позбутися ілюзій, які змушували їх ухвалювати неправильні рішення або змушували бачити події та людей як у тумані. Зараз настав час попрощатися з неправильним уявленням про оточення і майбутні події. Цей аспект дасть вам можливість нових горизонтів, прийом, дуже перспективних.

Негатив для Тельців у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Тельцям доведеться "розрулювати" питання з дітьми. Причому, вам, ніби, не залишають вибору. У разі, якщо у вас немає дітей, вам доведеться зіткнутися з наслідками якоїсь інфантильної поведінки в минулому.

Близнюки

Позитив для Близнюків у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Для Близнюків нинішнє сонячне затемнення стане періодом закінчення розчарувань і сліз. Якусь не найприємнішу главу з життя буде прочитано і сторінку перегорнуто. Щось дуже неприємне безповоротно піде з вашого життя.

Негатив для Близнюків у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Близнюки можуть зіткнутися з неконтрольованою агресією на свою адресу цього дня. Вам слід демонструвати максимальний спокій і нейтральну поведінку. Навіть якщо ви станете свідком чогось неприємного, намагайтеся пройти повз або не звернути увагу.

Рак

Позитив для Раків у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

У Раків закінчується період фінансових проблем. Вам можуть запропонувати хорошу роботу або ви знайдете нове джерело доходів, яке вас потішить. Багато Раків розв'яжуть судові тяжби, пов'язані з майном.

Негатив для Раків у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Ракам цього дня не слід зловживати спиртними напоями та позашлюбними зв'язками. Такі історії можуть закінчитися не найкращим чином і принести вам чимало проблем у майбутньому. У кращому разі, вам слід побути вдома кілька днів, щоб не спокушатися на сумнівні пропозиції.

Лев

Позитив для Левів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

На Левів очікують несподівані високі доходи, отримання великої суми грошей і мирне та радісне проведення часу з сім'єю або близькими людьми. Ви знайдете покровителя або приймете рішення отримувати нові знання. Це затемнення стане дуже важливим для вашої долі.

Негатив для Левів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Левам цього дня краще почекати з дорогами і подорожами. Не найкращий період для переміщень, причому навіть на близькі відстані. Краще побудьте вдома з сім'єю або проведіть час у закладах у пішій доступності.

Діва

Позитив для Дів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Оскільки наше сонячне затемнення буде в знаку Діва, не дивно, що на Дів чекають важливі події в цей період. Вирішення майнових питань, нові союзи, активна залученість у справи дітей і нові доходи. Усе це стане частиною вашого життя, щойно пройде сонячне затемнення у вашому знаку. Для всіх, кому вище згадані сфери були і так актуальні, ці питання стануть для вас більш нагальними або прийде розв'язання проблем у цих сферах.

Негатив для Дів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Цього дня Діви будуть, у всіх сенсах, переповнені енергією. І це може стати для вас деяким випробуванням. По-перше, енергії у вас переважатимуть занадто різні. Це може спричинити непередбачувану поведінку з вашого боку.

Ваги

Позитив для Терезів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Терези отримають хороші новини або будуть запрошені стати частиною компанії чи сім'ї. Схоже, у вас починається перспективний і радісний період життя.

Негатив для Терезів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Цього дня ви можете зіткнутися з неприємностями на дорозі або з боку членів сім'ї, які живуть не з вами. Намагайтеся ні з ким не посваритися. Як відомо, конфлікти в затемнення ведуть до тривалих наслідків.

Скорпіон

Позитив для Скорпіонів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Вересневе сонячне затемнення 2025 для Скорпіонів ознаменується новими починаннями у сфері бізнесу або хобі, які можуть стати бізнесом у перспективі. Усе, що вам спадатиме на думку в ці дні, може стати фундаментом для вашої нової справи. Ставтеся уважно до своїх думок.

Негатив для Скорпіонів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Скорпіонам доведеться розібратися з майновими питаннями і вступити в боротьбу з колишніми партнерами або навіть членами сім'ї. Це стане для вас непростим випробуванням. У найпростішому варіанті, на вас чекає сварка через гроші з близькими людьми. Намагайтеся перенести цей малоприємний процес на інший період часу.

Стрілець

Позитив для Стрільців у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Багатьом Стрільцям вдасться позбутися страхів і внутрішніх блоків, які вам заважали рухатися далі. Сонячне затемнення, в буквальному сенсі, спалить усі ваші внутрішні перепони.

Негатив для Стрільців у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

У цей період у Стрільців можуть піднятися питання грошей. Можливо, те, що працювало раніше, перестане працювати в цей період і доведеться шукати нові "входи і виходи".

Козеріг

Позитив для Козерогів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

На Козерогів очікують нові корисні або романтичні знайомства. У будь-якому разі у ваше життя увійдуть нові люди, які зможуть вас наповнити позитивом.

Негатив для Козерогів у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Козерогам слід уникати підозрілих місць у цей період. Вам можуть зустрітися злодії або просто нечесні люди.

Водолій

Позитив для Водоліїв у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Водоліїв очікують грошові прибутки. Гроші можуть прийти з-за кордону або від далеких родичів. Стануть актуальними сімейні справи, але в позитивному ракурсі. Для вас це затемнення явно обернеться позитивом.

Негатив для Водоліїв у день сонячного затемнення 21 вересня 2025 року

Ви відчуватимете сильну фізичну втому і, можливо, моральну пригніченість.

Риби

Позитив для Риб у сонячне затемнення 21 вересня 2025 року

Рибам доведеться зустрітися зі старими друзями або родичами. Можливо, постане питання переїзду або довгоочікуваної подорожі. У цей період подорожі для вас будуть в радість і користь.

Негатив для Риб у сонячне затемнення 21 вересня 2025 року

Ваш романтичний партнер, схоже, принесе вам розчарування. Спроби завести нові любовні стосунки залишаться марними або ви познайомитеся не з тією людиною.