Вампирская годовщина: как Влад Цепеш из правителя Валахии стал графом Дракулой

26 ноября 1476 года Влад Цепеш, господарь маленького княжества Валахия, стал править ею в третий раз. В этом же году он умер, но талант ирландца Брэма Стокера превратил средневекового правителя в самого популярного вампира в мире. И это притом, что Стокер никогда не бывал в Румынии.

Фокус выяснил, как герой маленькой Валахии стал героем не только исторических трактатов, но и символом вампирской мифологии.

Влад III, известный также, как Влад Цепеш и Влад Дракула, 26 ноября снова стал править Валахией, государством на территории современной Румынии, 549 лет назад. Уже через несколько месяцев он погиб при загадочных обстоятельствах в 45 лет, его тело пропало, а череп, по преданию, возили показывать в Стамбул султану Мехмету II, с которым Влад воевал. В свое время Влад Цепеш был, несомненно известной личность о жестокости которого ходили легенды, а рассказы о его массовых казнях и военных походах были весьма популярны в качестве развлекательного чтива. Но столетия спустя о Владе Дракуле помнили только заядлые историки, пока Брэму Стокеру не понравилась его звучная фамилия, которую он позаимствовал для своего романа про вампиров. Это спонтанное решение ирандского писателя и журналиста, который писал повести для Daily Express, в одночасье изменило все: викторианская эпоха получила главного романтичного мистического злодея эпохи – графа Дракулу, который столетиями ищет свою возлюбленную, вампирская мифология обрела лидера, а Румыния получила возможность эксплуатировать образ своего исторического героя и продавать буквально все, от конфет до замков под брендом Дракулы.

Настоящий Влад Дракула – кем он был

Влад III был воеводой Валахии трижды между 1448 годом и своей смертью в 1476/77 году. Он считается героем в Румынии из-за его противостояния Османской империи.

Трейлер румынского фильма о Владе Цепеше 1979 года

Биография Влада Дракулы была довольно стандартной для средневековья. Он был вторым сыном Влада Дракулы, который стал правителем Валахии в 1436 году. Влад и его младший брат, Раду, были взяты в заложники Османской империей в 1442 году, чтобы обеспечить лояльность их отца. Пока Влад и Раду были в заключении, их старшего брата Мирчу и их отца убил Янош Хуньяди, регент-наместник Венгрии, который вторгся в Валахию в 1447 году. Хуньяди назначил троюродного брата Влада, Владислава II, новым воеводой. После освобождения из плена, Влад убил кузена, вернулся на престол Валахии и начал создавать себе репутацию зловещего и маниакально жестокого правителя. Прозвище "Цепеш" он получил за пристрастие сажать на кол своих политических оппонентов, в том числе и послов турецкого султана. Но, скорей всего, его злодеяния были преувеличены, как и количество жертв. К тому же в то время любой правитель не гнушался огнем и мечом доказывать свою правоту и права на престол.

Где-то в перерывах между войнами с Венгрией, Трансильванией и Османской империей Влад Цепеш успел жениться два раза и завести трех сыновей, один из которых, тоже Влад, пытался вернуть трон Валахии, но, потерпев неудачу, стал родоначальником знатного рода Драквий.

Погиб Влад Дракула, как считается, в битве при Снагове 10 января 1476 года, всего через два месяца после того, как ему удалось вернуть себе трон Валахии в третий раз. Место его захоронения неизвестно, ходили легенды, что его останки годы спустя нашли монахи в болоте, а его череп похоронен в Турции.

Влад Цепеш был исторической личностью и правителем Валахии

Книги, описывающие жестокие деяния Влада, стали одними из первых бестселлеров на немецкоязычных территориях. В России народные предания предполагали, что Влад мог укрепить свою центральную власть только жестокими наказаниями, и многие румынские историки XIX века придерживались аналогичной точки зрения.

Если Цепеш было прозвищем Влада, то Дракула – это прозвище его отца, Влада II, означает и "дракон" и "дьявол", которое он получил, вступив в Орден рыцарей Дракона, которые сражались с турками-османами. Мрачное прозвище пришлось по душе Владу-старшему, так что сыновья Дракулы решили, что будут называться также.

Роман Брэма Стокера – как случайность сделала Дракулу культовым персонажем

Ирландец Брэм Стокер жил и творил в викторианскую эпоху, когда мистические и готические романы находились на пике популярности. Дешевые повести продавали за пенни, более солидные – печатали в таблоидах. Стокер дружил с Оскаром Уайльдом и сэром Конаном Дойлем, много путешествовал, но никогда не бывал в Румынии. Историки считают, что идея написать роман о "немертвом" графе пришла ему в Шотландии, на руинах замка Слейнс.

Брэм Стокер никогда не бывал в Румынии

Ранее считалось, что звучное имя Дракула ему подкинул венгерский тюрколог Армин Вамбери. Но историки полагают, что Стокер взял имя Дракула из истории Валахии и Молдавии Уильяма Уилкинсона, которую он, вероятно, нашел в публичной библиотеке Уитби. Стокер скопировал следующую сноску из книги: "Дракула означает дьявол. Валахи имели обыкновение давать эту фамилию любому человеку, который выделялся храбростью, жестокими поступками или хитростью". О том, что его Дракула – это Влад Цепеш – Брэм не упоминал.

Черновики Брэма Стокера в музее

А внешность Дракулы он позаимствовал у известного актера Генри Ирвинга, на которого работал театральным менеджером. Работа над романом заняла три года, но весь мрачный антураж Карпат Брэм Стокер брал из книг. В Румынии полагают, что именно поэтому замком Дракулы в итоге стал замок Бран в румынском одноименном городе, а не замок Поенари, который и правда был резиденцией Влада Цепеша. Просто пограничный Бран в то время (как и сейчас) был популярным туристическим местом и лучше подходил для загадочной резиденции вампира, чем руины Поенари, которые находятся на скале Четатя и даже сейчас доступны только летом, когда открыта знаменитая трасса Трансфэгэраш.

Книжный Дракула мало чем похож на настоящего Дракулу, кроме того, что у него зловещая репутация. Хотя, историки полагают, что Влад Цепеш, кроме того, что сажал противников на кол, еще и страдал редким недугом, который заставлял его плакать кровью, так, что что-то общее у них все-таки было.

Брэм Стокер умер в 1912 году, не успев увидеть первую экранизацию своего романа: фильм Фридриха Мурнау "Носферату" вышел только 10 лет спустя.

Трейлер фильма о Дракуле Люка Бессона

Но в итоге граф Дракула превратился в одного из самых популярных персонажей в мире с десятками экранизаций, последняя из которых, от Люка Бессона, вышла на экраны в 2025 году. Роль графа исполнил Калеб Лэндри Джонс.

Трейлер фильма Копполы о Дракуле

Но экранизация Фрэнсиса Копполы 1992 года превратила Дракулу из злодея в черном плаще в элегантного романтического героя, который, конечно, кровожаден, но совершает злодеяния в компании красивых женщин, вечно тоскуя по утраченной возлюбленной.

Наследие Дракулы

Больше всего выгоды от того, что Стокеру приглянулось прозвище Влада Цепеша, получила, конечно, Румыния. Сейчас в стране можно посетить и замок Корвинов в Хунеодаре, где семь лет в заключении отсидел Дракула, когда его пленил венгерский король Матьяш Корвин.

Замок Корвинов, где был в плену Влад Цепеш Фото: tripadvisor

И замок Бран, который стали считать замком Дракулы после романа Стокера и где он тоже бывал, так как в 15 веке, гарнизон Брана охранял границу Валахии и Трансильвании, а Влад Цепеш охотился в густых лесах вокруг.

Замок Бран, который считается замком Дракулы Фото: Фокус Замок Бран, который считается замком Дракулы Фото: Фокус Замок Бран, который считается замком Дракулы Фото: Фокус

А летом становятся доступны мрачные руины Поенари, к которым ведут 1480 ступеней. Именно этот замок был резиденцией Влада Дракулы, который отстроил и укрепил его, используя пленных, и который невозможно было взять осадой. Во времена правления диктатора Николае Чаушеску, иностранные гости любили щекотать нервы, ночуя в замке Поенари и муж иранской принцессы Фатимы Пехлеви, Винсент Ли Хиллер, рассказывал потом, что в замке царил леденящий холод, он ощущал на себе пристальный взгляд, а в залах чувствовал аромат увядающих цветов.

Замок Поенари, настоящая резиденция Влада Дракулы Фото: tripadvisor

А под брендом Влада Цепеша в Румынии продают все, от конфет и брелков до туристических маршрутов "по следам Дракулы". В конце концов, зловещая репутация средневекового правителя Влада, сыграла Румынии на руку и дала национального героя, который приманивает в страну тысячи туристов, даже когда государство за которое он умер, перестало существовать.

