Рейтинг 100%: чем фильм "Грешники" покорил фанатов хоррора

Американский готический фильм ужасов "Грешники" еще до выхода на большой экран показал ошеломительные результаты, набрав 100% свежести на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes.

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Чем же он так покорил критиков, которые посетили допремьерные показы, разбирался Фокус.

Действие ленты разворачивается в 1930‑х годах, в разгар эпохи Джима Кроу, когда на юге США царила расовая сегрегация и насилие. Братья-близнецы оказываются втянутыми в борьбу с вампирами, управляющими темными уголками общества. Но кровавые события этого мира не ограничиваются лишь вампирской угрозой.

Главную роль братьев-близнецов, которые пытаются оставить позади свою неблагополучную жизнь и вернулись в родной город, чтобы начать все с ноля, сыграл Майкл Б. Джордан. Он известен своими ролями в таких картинах как "Станция "Фрутвейл"", "Фантастическая четверка", "Черная пантера", а также двум продолжениям серии "Рокки" — "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

Трейлер фильма "Грешники" 2025

Режиссером хоррора стал Райан Куглер ("Черная пантера" и "Крид"), а производство обошлось в $67,6 млн. Мировая премьера фильма изначально планировалась на 7 марта, но затем была перенесена на 18 апреля. Это первый фильм Куглера после эмоционального релиза "Черная Пантера: Ваканда Навсегда" (2022), который отдал дань уважения покойному главному актеру Чедвику Боузману, умершему от рака толстой кишки в возрасте 43 лет в 2020-м.

Говоря о своем возвращении в кресло режиссера, Куглер отметил:

"Я счастлив, что нашел эту среду, в которой я могу работать над глубокими философскими и экзистенциальными вопросами, с которыми я, возможно, борюсь, одновременно внося вклад в форму искусства, которая так много значит для моей семьи. Каждый фильм приближает меня к пониманию себя и окружающего мира".

В фильме снимались Делрой Линдо, Джек О’Коннелл, Джейми Лоусон, Вунми Мосаку, Омар Бенсон Миллер, Хейли Стайнфелд, Ли Джун Ли, Лола Керк и Кристиан Робинсон.

Критики в восторге от ленты, о чем говорят только позитивные отзывы на фильм. Они называют ленту не только одной из самых сильных вампирских картин за последние годы, но и одной из лучших работ в истории жанра.

"Для многих фильм мог бы обойтись и без сверхъестественного элемента, и я признаю, что я один из них. Я бы предпочел увидеть настоящую историю с реальной опасностью, которая сама себя выяснит. Но в фильме есть энергия и комиксовая наглость", – пишет Питер Бредшоу в обзоре для Guardian.

Он описывает фильм как странную историю о сверхъестественном зле и блюзе, которая косвенно черпает вдохновение из легенды о блюзмене из Миссисипи Роберте Джонсоне, продавшем душу дьяволу на отдаленном перекрестке в обмен на славу и богатство.

Майкл Б. Джоран сыграл братьев-близнецов Фото: Кадр из фильма

"И это также, в своей прямолинейной манере, импровизация на тему блюза как вида музыки, которую жадно поглощают враги ее продюсеров", – отмечает автор.

Кларисса Лоурей из Independent отмечает, что если бы кинематограф не находился в таком болезненном состоянии, электрический сплав жанров в "Грешниках" стал бы гарантированной кассовой сенсацией… "Можно только надеяться, что зрители оценят его щедрость и богатство", – пишет она в своей колонке.

Уильям Бибиани из TheWrap говорит:

"Трудно найти что-то новое, чтобы сказать о теме, которая была снята до смерти/нежити, но Райан Куглер справился с этой задачей".

Критик отмечает, что "Грешники" — кровавый, блестящий фильм.

"Райан Куглер находит в жанре вампиров эфирную тематическую сквозную линию; а в музыкальном жанре — тревожного, соблазнительного монстра. Потрясающе снятое, захватывающее кино — эпическое до такой степени, что, кажется, оно никогда не заканчивается, что, несомненно, является потворством, но не большим грехом. Это фильм о потворстве, о силе, которой обладает потворство, и об опасностях, которые потворство приглашает в нашу жизнь. Это потный, опьяняющий, фильм на всю ночь, и его привлекательность нельзя отрицать", – резюмирует он.

В украинских кинотеатрах фильм стартует 17 апреля.

Ранее Фокус писал, что критики думают о фильме "Майнкрафт", который демонстрирует кассовые рекорды.