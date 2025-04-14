Рейтинг 100%: чим фільм "Грішники" підкорив фанатів хорору

Американський готичний фільм жахів "Грішники" ще до виходу на великий екран показав приголомшливі результати, набравши 100% свіжості на сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes.

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Чим же він так підкорив критиків, які відвідали допрем'єрні покази, розбирався Фокус.

Дія стрічки розгортається в 1930-х роках, у розпал епохи Джима Кроу, коли на півдні США панувала расова сегрегація і насильство. Брати-близнюки опиняються втягнутими в боротьбу з вампірами, які керують темними куточками суспільства. Але криваві події цього світу не обмежуються лише вампірською загрозою.

Головну роль братів-близнюків, які намагаються залишити позаду своє неблагополучне життя і повернулися в рідне місто, щоб почати все з нуля, зіграв Майкл Б. Джордан. Він відомий своїми ролями в таких картинах, як "Станція "Фрутвейл"", "Фантастична четвірка", "Чорна пантера", а також двом продовженням серії "Роккі" — "Крід: Спадщина Роккі" і "Крід 2".

Трейлер фільму "Грішники" 2025

Режисером хоррора став Раян Куглер ("Чорна пантера" і "Крід"), а виробництво обійшлося в $67,6 млн. Світова прем'єра фільму спочатку планувалася на 7 березня, але потім була перенесена на 18 квітня. Це перший фільм Куглера після емоційного релізу "Чорна Пантера: Ваканда Назавжди" (2022), який віддав данину поваги покійному головному акторові Чедвіку Боузману, який помер від раку товстої кишки у віці 43 років у 2020-му.

Говорячи про своє повернення в крісло режисера, Куглер зазначив:

"Я щасливий, що знайшов це середовище, в якому я можу працювати над глибокими філософськими та екзистенціальними питаннями, з якими я, можливо, борюся, водночас роблячи внесок у форму мистецтва, що так багато значить для моєї сім'ї. Кожен фільм наближає мене до розуміння себе і навколишнього світу".

У фільмі знімалися Делрой Ліндо, Джек О'Коннелл, Джеймі Лоусон, Вунмі Мосаку, Омар Бенсон Міллер, Гейлі Стайнфелд, Лі Джун Лі, Лола Керк і Крістіан Робінсон.

Критики в захваті від стрічки, про що свідчать тільки позитивні відгуки на фільм. Вони називають стрічку не тільки однією з найсильніших вампірських картин за останні роки, а й однією з найкращих робіт в історії жанру.

"Для багатьох фільм міг би обійтися і без надприродного елемента, і я визнаю, що я один із них. Я б вважав за краще побачити справжню історію з реальною небезпекою, яка сама себе з'ясує. Але у фільмі є енергія і коміксове нахабство", — пише Пітер Бредшоу в огляді для Guardian.

Він описує фільм як дивну історію про надприродне зло і блюз, яка побічно черпає натхнення з легенди про блюзмена з Міссісіпі Роберта Джонсона, який продав душу дияволу на віддаленому перехресті в обмін на славу і багатство.

Майкл Б. Джоран зіграв братів-близнюків Фото: Кадр из фильма

"І це також, у своїй прямолінійній манері, імпровізація на тему блюзу як виду музики, яку жадібно поглинають вороги її продюсерів", — зазначає автор.

Кларисса Лоурей з Independent зазначає, що якби кінематограф не перебував у такому хворобливому стані, електричний сплав жанрів у "Грішниках" став би гарантованою касовою сенсацією... "Можна тільки сподіватися, що глядачі оцінять його щедрість і багатство", — пише вона у своїй колонці.

Вільям Бібіані з TheWrap каже:

"Важко знайти щось нове, щоб сказати про тему, яка була знята до смерті/нежиті, але Раян Куглер впорався з цим завданням".

Критик зазначає, що "Грішники" — кривавий, блискучий фільм.

"Раян Куглер знаходить у жанрі вампірів ефірну тематичну наскрізну лінію; а в музичному жанрі — тривожного, спокусливого монстра. Приголомшливо зняте, захопливе кіно — епічне до такої міри, що, здається, воно ніколи не закінчується, що, безсумнівно, є потуранням, але не великим гріхом. Це фільм про потурання, про силу, якою володіє потурання, і про небезпеки, які потурання запрошує в наше життя. Це спітнілий, п'янкий, фільм на всю ніч, і його привабливість не можна заперечувати", — резюмує він.

В українських кінотеатрах фільм стартує 17 квітня.

Раніше Фокус писав, що критики думають про фільм "Майнкрафт", який демонструє касові рекорди.