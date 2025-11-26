Стюардесса с нестандартной внешностью стала звездой сети (фото)

Пассажир одного из рейсов, вероятно, авиакомпании Ryanair удивила пассажиров неожиданной внешностью. В комментариях предполагают, что это трансгендерный человек.

Бортпроводница была одета в классическую униформу: темно синяя юбка, белая блузочка с короткими рукавами и туфли на низких каблуках. Впрочем, ее черты лица, прическа и телосложение имели больше мужских черт. Ролик, на который обратил внимание Фокус, собрал в TikTok почти 10 миллионов просмотров, тысячи комментариев, репостов и других реакций.

Автор ролика, Михай, не предоставил никаких подробностей. Судя по всему, он родом из Румынии.

Реакция пользователей сети не заставила себя ждать. Впрочем, люди разошлись в оценках. Некоторые начали шутить, другие — стали на защиту бортпроводницы. Мол, каждый имеет право одеваться так, как нравится.

"В каком больном мире мы живем";

"Она немка?";

"Ursula von der Ryanair?";

"Мы так сильно провалились как люди".

"Я имею в виду, что вы не обязаны с этим соглашаться, но, если он выполняет свою работу должным образом и заботится о пассажирах, то я не вижу в этом проблемы", — пишет одна из участниц обсуждения;

Бортпроводница была одета в классическую униформу Фото: TikTok

Другой пользователь добавляет: "Дамы и господа, каждый имеет право одеваться так, как хочет! Пока он никому не мешает и уважает других! Дайте людям жить!".

Следующий замечает: "Я думаю, что большей проблемой здесь является то, что люди судят этого человека за что именно, за то, что он не соответствует вашим стандартам внешности?".

