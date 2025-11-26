Стюардеса з нестандартною зовнішністю стала зіркою мережі (фото)

Пасажир одного з рейсів, ймовірно, авіакомпанії Ryanair здивувала пасажирів несподіваною зовнішністю. У коментарях припускають, що це трансгендерна людина.

Бортпровідниця була одягнена в класичну уніформу: темно синя спідниця, біла блузочка з короткими рукавами та туфлі на низьких підборах. Втім, її риси обличчя, зачіска та статуру мала більше чоловічих рис. Ролик, на який звернув увагу Фокус, зібрав у TikTok майже 10 мільйонів переглядів, тисячі коментарів, репостів та інших реакцій.

Автор ролика, Міхай, не надав жодних подробиць. Судячи з усього, він родом з Румунії.

Реакція користувачів мережі не забарилася. Втім, люди розійшлись в оцінках. Дехто почав жартувати, інші — стали на захист бортпровідниці. Мовляв, кожен має право одягатися так, як подобається.

"У якому хворому світі ми живемо";

"Вона німкеня?";

"Ursula von der Ryanair?";

"Ми так сильно провалилися як люди".

"Я маю на увазі, що ви не зобов'язані з цим погоджуватися, але, якщо він виконує свою роботу належним чином і піклується про пасажирів, то я не бачу в цьому проблеми", — пише одна з учасниць обговорення;

Бортпровідниця була одягнена в класичну уніформу

Інший користувач додає: "Пані та панове, кожен має право одягатися так, як хоче! Доки він нікому не заважає і поважає інших! Дайте людям жити!".

Наступний зауважує: "Я думаю, що більшою проблемою тут є те, що люди судять цю людину за що саме, за те, що вона не відповідає вашим стандартам зовнішності?".

