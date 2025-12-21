Как вести себя в ресторане? Наставница по этикету: пожалуйста, не делайте этого за столом

Героиня Джулии Робертс в фильме "Красотка" (1990) краснеет во время ужина с миллионерами, потому что не знает, как правильно пользоваться столовыми приборами в ресторане. Рассказываем, как избежать такой ситуации в реальной жизни.

Наставница по этикету Татьяна Курганская в разговоре с Фокусом рассказывает о самых актуальных вопросах о правилах этикета за столом. Нужно ли оставлять "чаевые"? Кто оплачивает ужин? Стоит ли просить официанта упаковать остатки блюд? Теперь вы наконец узнаете правду!

Назовите, пожалуйста, три самые грубые ошибки за столом.

— Мы не пользуемся телефоном, когда едим и общаемся за столом. Одна из самых грубых ошибок — это когда люди кладут телефон на стол и постоянно отвлекаются на сообщения. Даже если сообщений нет, мы автоматически берем в руки телефон для того, чтобы посмотреть какие-то новости, просмотреть социальные сети. Это выглядит так, будто вы говорите человеку, с которым встретились: "Мне все равно, что ты рядом со мной, потому что то, что происходит в телефоне, — интереснее".

Татьяна Курганская рассказала, как правильно вести себя за столом Фото: Личный архив Татьяны Курганской

Если же вы едите сами, пользоваться телефоном тоже не нужно, это неуважение — и к еде, и к вам самим. Когда вы смотрите в телефон, вы не наслаждаетесь едой и атмосферой вокруг. Проходит полчаса — и вы снова голодны, потому что не помните, что уже поели. Поэтому держите, пожалуйста, телефон в сумке и наслаждайтесь трапезой и общением.

Зафиксировали. Еще две ошибки.

— Следующая грубая ошибка — неумение вообще пользоваться столовыми приборами. Здесь есть много тонкостей, но первое, на что обращаю внимание, — когда кто-то держит приборы в виде весел: концы вилки и ножа касаются скатерти, а верхняя часть — зубчики и лезвие — лежат на тарелке. Это неправильное их положение, потому что с того момента, когда вы взяли вилку и нож со скатерти, то уже не имеете права возвращать их обратно. Если хотите остановить трапезу, например, сделать паузу и пообщаться, приборы нужно положить на тарелку в виде перевернутой буквы "V".

"Грубая ошибка — неумение вообще пользоваться столовыми приборами" Фото: Личный архив Татьяны Курганской

Также неприлично разговаривать с полным ртом. Если хотим что-то сказать за столом, обязательно нужно сначала прожевать пищу, проглотить, а уже потом, например, задавать вопросы. Пока вам отвечают, берите следующий кусочек, прожевывайте его, глотайте, и уже потом отвечайте на вопрос или комментируйте ответ собеседника.

Ни в коем случае не хлебаем и не чмокаем за столом. Это не "домашняя непосредственность", а отсутствие базового уважения к другим людям. Не демонстрируйте антиэстетику, а проявляйте уважение к тем, кто вместе с вами за столом и вокруг.

Есть много мифов о том, как класть столовые приборы, чтобы "дать сигнал" официанту о том, понравилось/не понравилось ли нам блюдо. Существуют ли четкие правила?

— Сейчас в интернете найдете много разных вариантов, как класть приборы для того, чтобы показать официанту, понравилось нам блюдо или не понравилось, и вообще, — как мы себя чувствуем за столом. Все гораздо проще: существует только два положения для них — пауза и окончание трапезы.

Если блюдо не понравилось, можете тихонько сказать об этом официанту. Лучше не за столом, а уже тогда, когда вы будете покидать ресторан, подойти и сообщить тет-а-тет. Если официант спросил ваше мнение относительно блюда за столом, говорите правду и конструктивно объясните — почему. Что именно было не так, важно — говорить это спокойным тоном, не устраивая истерик.

"Если официант спросил ваше мнение относительно блюда за столом, говорите правду и конструктивно объясните — почему" Фото: Личный архив Татьяны Курганской

Как "подать сигнал", что можно забирать тарелку? Существуют положения, свидетельствующие о завершении блюда и паузе. Если пауза, — кладем приборы латинской буквой "V" вверх ногами. Завершаем трапезу — смещаем их "на шестой час" (зубцами и лезвием на 12-й), если представить, что тарелка — это циферблат часов.

Можно ли класть сумочку на стол?

— Сумочку, телефон, перчатки и другие предметы, которые не касаются употребления пищи и декорирования, мы не оставляем на столе. Лишние предметы нарушают гармонию сервировки, могут мешать и вам, и официанту качественно вас обслуживать.

Кто должен платить на деловой встрече?

— На деловой встрече платить за обед должна сторона, которая пригласила. В деловом этикете не работает правило "мужчина платит за женщину". Если встречу предложили обе стороны в стиле "давайте встретимся на чашку чая", то можно разделить счет, но деликатно согласуйте это заранее. Ни в коем случае не ставим партнера в неловкое положение фразами в стиле: "Посчитаемся?". Если пригласили — вам и рассчитываться.

Можно ли попросить официанта упаковать остатки блюд домой?

— В большинстве ресторанов действительно есть возможность брать остатки еды с собой. Однако, если мы говорим о ресторанах высокого уровня, так не принято. Всегда обращайте внимание на контекст. Если уходите с делового обеда, на котором с потенциальным партнером обсуждали контракт на крупную сумму, и попросите у официанта еду с собой, то сначала подумайте, не возникнет ли у визави вопрос о вашей платежеспособности в целом.

А обязательно оставлять чаевые? Если "да", то сколько?

— В каждой стране отличаются правила относительно размера чаевых, поэтому рекомендую изучать культурные особенности перед поездкой за границу. Если речь об украинских ресторанах, то это — 10%. Вы имеете право не давать чаевые, если сервис или блюдо вам не понравились. Обратите внимание, что некоторые заведения сразу указывают 10% в стоимости счета. В таком случае дополнительно оставлять чаевые не обязательно.

Как правильно пить чай?

Важно держать чашку за ушко, а не обхватывать ее ладонью и не брать обеими руками. Размешивая сахар, не привлекайте к себе лишнего внимания — делайте это беззвучно, не касаясь стенок чашки. Не оставляйте ложку в чашке после того, как размешали сахар — положите ее на блюдце, не на стол. Чай надо пить малыми глотками, без шума и причмокиваний. Чай — напиток, который заслуживает уважения и контекст, а значит, не стоит запивать этим напитком жирные и горячие блюда.

Блюда можно есть руками?

— Едим руками хлеб, булочки, круассаны без начинки, но не откусывая, а отламывая маленькими кусочками. Также небольшие фрукты, которые можно съесть за один раз, например, виноград. Овощи в легких закусках, в частности морковные палочки. Легкие закуски на фуршетах: маленькие канапе или мини-тарталетки, но только те, что можно положить в рот за один прием. Рыбу и мясо руками есть нельзя.

Как правильно есть хлеб?

— Если в сервировке есть хлебная тарелка, то все манипуляции с хлебом мы делаем над ней. Если такой тарелки нет, — над своей тарелкой. Ни в коем случае мы не отламываем хлеб, лежащий на общей тарелке — берем только целый кусок и кладем себе. Согласно правилам этикета, хлеб не едят большими кусками. Отламываем немного и сразу кладем в рот и прожевываем.

А если у нас суп или борщ?

Держите ложку в правой руке. Если блюдо горячее — не стоит дуть на него. Лучше подождать, поддерживая беседу в компании. Старайтесь не наклоняться к тарелке — это выглядит очень неэлегантно. Если не хотите, чтобы с ложки капало, не набирайте полную и останавливайте аккуратно капельку о бортик тарелки. Завершили трапезу? Ложку можно положить на подставную тарелку. Если ее нет — оставить в суповой.

Как разобраться со столовыми приборами, если не знаешь, как ими пользоваться?

— Сейчас в большинстве заведений среднего уровня вы вряд ли встретите даже рыбный нож и вилку. Впрочем, если вдруг так случилось, и подают четыре ножа справа, четыре вилки слева, а вы не знаете, как себя вести, — не спешите. Главное правило — сначала берем приборы, которые находятся дальше всего от тарелки, и двигаемся к ней с каждым следующим блюдом.

"Сейчас в большинстве заведений среднего уровня вы вряд ли встретите даже рыбный нож и вилку" Фото: Личный архив Татьяны Курганской

Наблюдайте за хозяевами. Если хозяева сидят далеко — ориентируйтесь на гостей рядом. Самое важное — будьте интересным собеседником, потому что это нивелирует любое неудобство за столом.

Что такое порт-куто?

— Порт-куто — это подставка для столовых приборов, которая размещается справа от тарелки, на нее кладут верхнюю часть приборов во время паузы в трапезе. Если официанты забирают одну тарелку с блюдом и приносят другую, можете положить приборы на подставку — порт-куто, чтобы они подождали следующего блюда.

Можно ли за столом пользоваться зубочистками, ведь они часто предусмотрены в сервировке?

— Зубочистками можно пользоваться исключительно в уборной. За столом — ни в коем случае. В заведениях, которые заботятся о своей репутации, зубочистки не ставят на столе — они находятся возле рукомойника в уборных.

