Зачем елке виагра: немец поделился новогодним лайфхаком

Необычный способ сохранить новогоднюю елку свежей как можно дольше озвучил в эфире немецкого телеканала продавец Стивен Хеммерле.

Мужчина, который торгует елками, советует использовать для этого "Виагру", известный препарат для лечения эректильной дисфункции. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

"Раньше это были сахар и глицерин. Теперь это виагра!" – рассказал он. По его словам, препарат поможет срезанной елке дольше хранить упругость и оставаться в вертикальном положении.

Для этого нужно растворить таблетку в воде, в которую немцы обычно ставят елку, чтобы срез не засыхал слишком быстро.

Мужчина утверждает, что препарат помогает дереву дольше не терять хвою и оставаться зеленым.

Исследователи подтверждают эффективность этого метода. Все – благодаря наличию в препарате действующего вещества силденафила, который и способствует более длительному сохранению презентабельного вида елки.

По информации медицинского журнала Ugeskrift für Læger, в 2023 году ученые из Дании решили проверить, что помогает елке дольше оставаться свежей, – аспирин или виагра.

Ветки, стоявшие в воде с силденафилом, показали лучшую выносливость и сохранялись до 36 дней, хотя разница с другими вариантами была не слишком большой.

Однако купить виагру не так просто. На нее нужен рецепт, да и сам препарат стоит недешево.

"Дешевле купить вторую рождественскую елку", – шутит фармацевт Роланд Ланг, который ничего не слышал об эффекте виагры в отношении деревьев.

Не менее скептически отнеслись к подобному лайфхаку и покупатели елок, отметив, что они "против допинга".

