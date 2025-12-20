Навіщо ялинці віагра: німець поділився новорічним лайфхаком

Незвичайний спосіб зберегти новорічну ялинку свіжою якомога довше озвучив в ефірі німецького телеканалу продавець Стівен Хеммерле.

Чоловік, який торгує ялинками, радить використовувати для цього "Віагру", відомий препарат для лікування еректильної дисфункції. Про це повідомляє німецьке видання Focus.

"Раніше це були цукор і гліцерин. Тепер це віагра!" — розповів він. За його словами, препарат допоможе зрізаній ялинці довше зберігати пружність і залишатися у вертикальному положенні.

Для цього потрібно розчинити таблетку у воді, в яку німці зазвичай ставлять ялинку, щоб зріз не засихав занадто швидко.

Чоловік стверджує, що препарат допомагає дереву довше не втрачати хвою і залишатися зеленим.

Дослідники підтверджують ефективність цього методу. Усе — завдяки наявності в препараті діючої речовини силденафілу, який і сприяє тривалішому збереженню презентабельного вигляду ялинки.

Відео дня

За інформацією медичного журналу Ugeskrift für Læger, у 2023 році вчені з Данії вирішили перевірити, що допомагає ялинці довше залишатися свіжою, — аспірин чи віагра.

Гілки, що стояли у воді з силденафілом, показали кращу витривалість і зберігалися до 36 днів, хоча різниця з іншими варіантами була не надто великою.

Однак купити віагру не так просто. На неї потрібен рецепт, та й сам препарат коштує недешево.

"Дешевше купити другу різдвяну ялинку", — жартує фармацевт Роланд Ланг, який нічого не чув про ефект віагри щодо дерев.

Не менш скептично поставилися до такого лайфхаку і покупці ялинок, зазначивши, що вони "проти допінгу".

Нагадаємо, як була придумана віагра.

Також повідомлялося, що віагра виявилася ефективним засобом для схуднення.