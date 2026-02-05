Борьба за 200 млн евро: наследники Лагерфельда судятся с кошечкой Шупетт

Спустя семь лет семья дизайнера Карла Лагерфельда оспаривает его завещание. Так как свое состояние он оставил своему ассистенту, крестнику-подростку, двум моделям и любимой питомице Шупетт.

Карл Лагерфельд, скончавшийся от рака в 2019 году в возрасте 85 лет, при жизни тщательно планировал, чтобы его бирманская кошка Шупетт (Капусточка) продолжала жить в роскоши. Так что оставил ей почти два миллиона евро, а также дом с садом, за которым ухаживала его бывшая домработница Франсуаза Касот. Остальное состояние разделили между другими наследниками, но члены семьи Лагерфельда не получили ничего. И теперь завещание кутюрье оспаривают в суде, пишет Daily Mail.

Лагерфельд разделил свое состояние между теми, кого считал настоящей семьей

Завещание Карла Лагерфельда, окончательно оформленное в апреле 2016 года, оспаривается неизвестным претендентом, что открывает возможность для племянников и племянниц дизайнера унаследовать часть его огромного состояния после того, как первоначально они были полностью лишены этой возможности.

Согласно завещанию, Лагерфельд оставил большую часть своего состояния тем, кого он когда-то называл своей "настоящей семьей": своему давнему помощнику Себастьяну Жондо, своему крестнику Хадсону Кренигу, которому на момент смерти дизайнера было всего 11 лет, и моделям Брэду Кренигу и Батисту Джабикони. Также пожизненное содержание получила Шупетт, которую Лагерфельд обожал. Она обедала с ним за столом из серебряной посуды, летала на частных джетах и участвовала в фотосессиях. После смерти хозяина кошка продолжает жить роскошной жизнью. Как видно из ее Instagram, кошка путешествует с комфортом в переноске Louis Vuitton за 2000 долларов.

На этой неделе СМИ сообщили, что Кристиан Буассон, исполнитель завещания, написал оставшимся в живых родственникам Лагерфельда, чтобы проинформировать их об оспаривании завещания в суде.

Кошка Шупетт живет в собственном доме с бассейном

Если бы завещание было аннулировано в соответствии с французским наследственным правом, имущество было бы разделено между ближайшими родственниками.

У Лагерфельда не было детей, и обе его сестры, Кристиана и Теа, умерли раньше него. Поэтому любое решение в пользу кровных родственников пошло бы на пользу их детям.

Кристиана Лагерфельд эмигрировала в Соединенные Штаты в 1950-х годах, позже поселившись в Коннектикуте, где вырастила четверых детей.

Один из ее сыновей, Карл, погиб в возрасте 18 лет в мотоциклетной аварии, а оставшиеся в живых дети – Пол и Роджер Джонсон и Кэролайн Уилкокс – теперь могут претендовать на наследство Карла Лагерфельда.

Несмотря на расстояние между ними, Лагерфельд однажды разработал свадебное платье для Уилкокс и в 1992 году отправил его в США на борту "Конкорда".

Но отношения с семьей у дизайнера были напряженными. Карл Лагерфельд не видел Кристиану с 1974 года, и никто из его американских родственников не был приглашен на Met Gala 2023 в Нью-Йорке, посвященный его наследию. Роджер Джонсон, который работает дальнобойщиком, ранее заявлял, что вряд ли примет какое-либо наследство, поскольку у него с дядей не было никаких отношений.

Себастьян Жондо также получил часть состояния Лагерфельда Фото: sebastienjondeau

Дочь его сводной сестры Теи, 82-летняя графиня фон дер Шуленбург, также входит в число потенциальных бенефициаров в случае отмены завещания.

Оспариваемое завещание — не единственная проблема, омрачающая состояние Лагерфельда: налоговые органы также проводят расследование на фоне утверждений о том, что его основным местом жительства был Париж, а не Монако, что потенциально может привести к неоплаченному счету в размере от 20 до 40 миллионов евро.

