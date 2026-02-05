Боротьба за 200 млн євро: спадкоємці Лагерфельда судяться з кішечкою Шупетт

Через сім років сім'я дизайнера Карла Лагерфельда оскаржує його заповіт. Адже свої статки він залишив своєму асистенту, хрещенику-підлітку, двом моделям і улюбленій вихованці Шупетт.

Карл Лагерфельд, який помер від раку 2019 року у віці 85 років, за життя ретельно планував, щоб його бірманська кішка Шупетт (Капусточка) продовжувала жити в розкоші. Тож залишив їй майже два мільйони євро, а також будинок із садом, за яким доглядала його колишня домробітниця Франсуаза Касот. Решту статків розділили між іншими спадкоємцями, але члени сім'ї Лагерфельда не отримали нічого. І тепер заповіт кутюр'є оскаржують у суді, пише Daily Mail.

Лагерфельд розділив свої статки між тими, кого вважав справжньою родиною

Заповіт Карла Лагерфельда, остаточно оформлений у квітні 2016 року, оскаржується невідомим претендентом, що відкриває можливість для племінників і племінниць дизайнера успадкувати частину його величезних статків після того, як спочатку вони були повністю позбавлені цієї можливості.

Згідно із заповітом, Лагерфельд залишив більшу частину своїх статків тим, кого він колись називав своєю "справжньою сім'єю": своєму давньому помічнику Себастьяну Жондо, своєму похресникові Гадсону Кренігу, якому на момент смерті дизайнера було лише 11 років, і моделям Бреду Кренігу та Батісту Джабіконі. Також довічне утримання отримала Шупетт, яку Лагерфельд обожнював. Вона обідала з ним за столом зі срібного посуду, літала на приватних джетах і брала участь у фотосесіях. Після смерті господаря кішка продовжує жити розкішним життям. Як видно з її Instagram, кішка подорожує з комфортом у переносці Louis Vuitton за 2000 доларів.

Цього тижня ЗМІ повідомили, що Крістіан Буассон, виконавець заповіту, написав родичам Лагерфельда, які залишилися в живих, щоб проінформувати їх про оскарження заповіту в суді.

Кішка Шупетт живе у власному будинку з басейном

Якби заповіт було анульовано відповідно до французького спадкового права, майно було б розділене між найближчими родичами.

У Лагерфельда не було дітей, і обидві його сестри, Крістіана і Теа, померли раніше за нього. Тому будь-яке рішення на користь кровних родичів пішло б на користь їхнім дітям.

Крістіана Лагерфельд емігрувала до Сполучених Штатів у 1950-х роках, пізніше оселившись у Коннектикуті, де виростила чотирьох дітей.

Один з її синів, Карл, загинув у віці 18 років у мотоциклетній аварії, а ті, хто залишився живим, діти — Пол і Роджер Джонсон і Керолайн Вілкокс — тепер можуть претендувати на спадщину Карла Лагерфельда.

Незважаючи на відстань між ними, Лагерфельд одного разу розробив весільну сукню для Вілкокс і 1992 року відправив її до США на борту "Конкорда".

Але стосунки з сім'єю у дизайнера були напруженими. Карл Лагерфельд не бачив Крістіана з 1974 року, і ніхто з його американських родичів не був запрошений на Met Gala 2023 у Нью-Йорку, присвячений його спадщині. Роджер Джонсон, який працює далекобійником, раніше заявляв, що навряд чи прийме будь-яку спадщину, оскільки в нього з дядьком не було жодних стосунків.

Себастьян Жондо також отримав частину статків Лагерфельда Фото: sebastienjondeau

Дочка його зведеної сестри Теї, 82-річна графиня фон дер Шуленбург, також входить до числа потенційних бенефіціарів у разі скасування заповіту.

Заповіт, що оскаржується, — не єдина проблема, що затьмарює статки Лагерфельда: податкові органи також проводять розслідування на тлі тверджень про те, що його основним місцем проживання був Париж, а не Монако, що потенційно може призвести до несплаченого рахунку в розмірі від 20 до 40 мільйонів євро.

