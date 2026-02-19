Как удачно приобрести б/у украшения и избежать неприятных сюрпризов?

Можно ли считать покупку ювелирных б/у украшений выгодным решением? Да, если обращаться к продавцам с проверенной репутацией. Тогда вы сэкономите средства и получите украшение, которое будет служить годами.

Голдмарт — один из таких магазинов, для которого на первом месте подлинность золотых украшений, их актуальность и долговечность.

Ассортимент GoldMart включает все основные категории ювелирных изделий: классические обручальные кольца, изящные кольца с бриллиантами, цепочки, браслеты, серьги, подвески, крестики, а также украшения известных брендов Tiffany & Co, Damiani. Кроме традиционных украшений, в каталоге можно найти часы с бриллиантами знаменитого ювелирного дома Mauboussin, броши, брелоки, пирсинг, запонки, зажимы для галстука. Особое внимание привлекают изделия с историей — их выбирают коллекционеры и ценители нестандартных решений. Это украшения, которые уже сняты с производства, но заметно выделяются среди типичных моделей масс-маркета.

Более 10 000 украшений в каталоге выполнены из золота 585 пробы — "золотого стандарта", сочетающего прочность, доступность и универсальность. Для ценителей премиального сегмента доступны украшения из золота 750-й пробы. Еще небольшая часть ассортимента представлена в 583, 500 и 958 пробах. Все украшения, перед тем как попасть в продажу, проходят обязательную экспертную оценку и при необходимости — профессиональную реставрацию. Наши специалисты проверяют целостность и подлинность материалов, наличие клейм, моют, дезинфицируют и полируют изделие.

"Как среди широкого массива б/у украшений найти действительно стоящие находки и не наткнуться на дефекты?", — часто спрашивают новички на комиссионных рынках. Совет от Голдмарт: важно быть внимательными к деталям и не поддаваться на импульсивные покупки.

При осмотре ювелирного украшения, бывшего в употреблении, стоит обратить внимание на следующие параметры:

Проба и клейма — четкие, не стертые. Размытые или подозрительные отметки требуют дополнительной экспертной проверки. поверхность металла должна быть однородной, без разницы в оттенках на отдельных участках (если один металл), без чрезмерной полировки или неровностей. Ровная форма. Если есть асимметрия, убедитесь, что это дизайнерское решение, а не следствие повреждения. Цепочки должны иметь одинаковую структуру плетения, без перекрученных/растянутых звеньев. Камень должен прочно сидеть в оправе, без зазоров. Поверхность должна быть без сколов и царапин. Обратите внимание на состояние "лапок", которые держат камень, — они должны плотно прилегать. Застежки и механизмы — легко закрываться и надежно фиксироваться. Карабины и пружинные механизмы в браслетах/цепочках не должны быть ослабленными. Избегайте сложных механизмов без гарантии!

Комиссионный шопинг может быть выгодным, если подходить к нему сознательно: выбирать проверенные магазины, внимательно осматривать украшения и не гнаться за самыми дешевыми ценами. Тогда покупка будет не только экономной, но и долговечной. Именно такой подход предлагает GoldMart: сочетание экспертной проверки, широкого ассортимента и прозрачных условий покупки.