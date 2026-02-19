Як вдало придбати б/в прикраси й уникнути неприємних сюрпризів?

Чи можна вважати купівлю ювелірних б/в прикрас вигідним рішенням? Так, якщо звертатися до продавців з перевіреною репутацією. Тоді ви заощадите кошти й отримаєте прикрасу, яка служитиме роками.

Голдмарт — один з таких магазинів, для якого на першому місці справжність золотих прикрас, їх актуальність і довговічність.

Асортимент GoldMart включає всі основні категорії ювелірних виробів: класичні обручки, витончені каблучки з діамантами, ланцюжки, браслети, сережки, підвіски, хрестики, а також прикраси відомих брендів Tiffany & Co, Damiani. Крім традиційних прикрас, у каталозі можна знайти годинники з діамантами знаменитого ювелірного дому Mauboussin, броши, брелоки, пірсинг, запонки, затискачі для краватки. Особливу увагу привертають вироби з історією — їх обирають колекціонери та поціновувачі нестандартних рішень. Це прикраси, які вже зняті з виробництва, але помітно виділяються серед типових моделей мас-маркету.

Понад 10 000 прикрас у каталозі виконані з золота 585 проби — "золотого стандарту", що поєднує міцність, доступність і універсальність. Для поціновувачів преміального сегмента доступні прикраси з золота 750-ї проби. Ще невелика частина асортименту представлена у 583, 500 та 958. Всі прикраси, перед тим як потрапити у продаж, проходять обов’язкову експертну оцінку та при необхідності — професійну реставрацію. Наші спеціалісти перевіряють цілісність та справжність матеріалів, наявність клейм, миють, дезінфікують та полірують виріб.

"Як серед широкого масиву б/в прикрас знайти дійсно вартісні знахідки і не натрапити на дефекти?", — часто запитують новачки на комісійних ринках. Порада від Голдмарт: важливо бути уважними до деталей і не піддаватися на імпульсивні покупки.

Під час огляду ювелірної прикраси, що була у вжитку, варто звернути увагу на такі параметри:

Проба та клейма — чіткі, не стерті. Розмиті або підозрілі позначки вимагають додаткової експертної перевірки. поверхня металу має бути однорідною, без різниці у відтінках на окремих ділянках (якщо один метал), без надмірного полірування або нерівностей. Рівна форма. Якщо є асиметрія, переконайтеся, що це дизайнерське рішення, а не наслідок пошкодження. Ланцюжки повинні мати однакову структуру плетіння, без перекручених/розтягнутих ланок. Камінь має міцно сидіти в оправі, без зазорів. Поверхня має бути без сколів і подряпин. Зверніть увагу на стан "лапок", які тримають камінь, — вони мають щільно прилягати. Застібки і механізми — легко закриватися та надійно фіксуватися. Карабіни та пружинні механізми в браслетах/ланцюжках не повинні бути ослабленими. Уникайте складних механізмів без гарантії!

Комісійний шопінг може бути вигідним, якщо підходити до нього свідомо: обирати перевірені магазини, уважно оглядати прикраси та не гнатися за самими дешевими цінами. Тоді покупка буде не лише економною, а й довговічною. Саме такий підхід пропонує GoldMart: поєднання експертної перевірки, широкого асортименту та прозорих умов покупки.