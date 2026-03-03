Бабушкины шорты возвращаются: с чем носить бермуды в 2026 году (фото)

Невероятно, но факт: так называемые "бабушкины" шорты — они же бермуды — этой весной переживают настоящий ренессанс. Длинные, свободные, немного мешковатые модели снова на пике популярности. И это отличная новость. Ведь что может быть комфортнее и практичнее?

Главный вопрос — с какой обувью их сочетать. Правильно выбранная пара способна превратить бермуды в изысканный современный элемент гардероба. Зато неудачный выбор рискует создать впечатление, будто вы "утонули" в чужой одежде, пишет Glamour.

Вот лучшие способы стилизовать неожиданный it-шорт сезона.

Тонкие босоножки с ремешками — легкость и баланс

Тонкие босоножки с деликатными ремешками добавляют образу утонченности и уравновешивают объем шорт. Выбирайте игривый kitten heel или минималистичную модель на плоском ходу.

Это идеальная формула образа из весны в лето: для пикника, прогулки по городу или ужина на летней террасе во время отпуска.

Тонкие босоножки с деликатными ремешками добавляют образу утонченности

Лоферы — городской шик на каждый день

Более структурированный вариант — лоферы. Они добавляют образу собранности и делают его "городским". Лучше отдать предпочтение моделям с тонкой, аккуратной подошвой вместо массивной — так лук останется легким и воздушным.

Дополните образ объемной рубашкой oversize или облегающим топом. Такой комплект подойдет для офиса, делового ланча или ежедневных дел в городе.

Лоферы прекрасно сочетаются с бермудами

Балетки — вневременная классика

Балетки никогда не выходят из моды — идеальная пара к свободным бермудам. Попробуйте модель с заостренным носком для большей элегантности, Mary Jane для трендового акцента или классические круглые балетки.

Они такие же практичные, как и сами шорты, создавая гармоничный образ, подходящий почти для любого события.

Балетки — идеальная пара к свободным бермудам

Эспадрильи — двойной granny-тренд

Эспадрильи этой весной также переживают модный всплеск популярности. Сочетайте их с бермудами, чтобы обыграть сразу два "бабушкиных" тренда.

Легкий, непринужденный и немного игривый дуэт выглядит смело, но не перегруженно.

Бермуды и эспадрильи вместе будут выглядеть смело

Обувь с открытым носком — изящный акцент

Объемные силуэты требуют баланса. Аккуратные туфли с открытым носком добавляют легкости и помогают уравновесить длину бермудов.

Завершите образ легкой блузой и минималистичными аксессуарами — и получите беспроигрышный вариант для офиса, неформальной встречи или даже события.