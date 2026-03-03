Бабусині шорти повертаються: з чим носити бермуди в 2026 році (фото)

Неймовірно, але факт: так звані "бабусині" шорти — вони ж бермуди — цієї весни переживають справжній ренесанс. Довгі, вільні, трохи мішкуваті моделі знову на піку популярності. І це чудова новина. Адже що може бути комфортнішим і практичнішим?

Головне питання — з яким взуттям їх поєднувати. Правильно обрана пара здатна перетворити бермуди на вишуканий сучасний елемент гардероба. Натомість невдалий вибір ризикує створити враження, ніби ви "потонули" в чужому одязі, пише Glamour.

Ось найкращі способи стилізувати несподіваний it-шорт сезону.

Тонкі босоніжки з ремінцями — легкість і баланс

Тонкі босоніжки з делікатними ремінцями додають образу витонченості та врівноважують об’єм шортів. Обирайте грайливий kitten heel або мінімалістичну модель на пласкому ходу.

Це ідеальна формула образу з весни в літо: для пікніка, прогулянки містом чи вечері на літній терасі під час відпустки.

Тонкі босоніжки з делікатними ремінцями додають образу витонченості Фото: колаж Фокус

Лофери — міський шик на щодень

Більш структурований варіант — лофери. Вони додають образу зібраності та роблять його "міським". Краще віддати перевагу моделям із тонкою, акуратною підошвою замість масивної — так лук залишиться легким і повітряним.

Доповніть образ об’ємною сорочкою oversize або обтислим топом. Такий комплект підійде для офісу, ділового ланчу чи щоденних справ у місті.

Лофери чудово поєднуються з бермудами Фото: колаж Фокус

Балетки — позачасова класика

Балетки ніколи не виходять із моди — ідеальна пара до вільних бермудів. Спробуйте модель із загостреним носком для більшої елегантності, Mary Jane для трендового акценту або класичні круглі балетки.

Вони такі ж практичні, як і самі шорти, створюючи гармонійний образ, що пасує майже для будь-якої події.

Балетки — ідеальна пара до вільних бермудів Фото: колаж Фокус

Еспадрильї — подвійний granny-тренд

Еспадрильї цієї весни також переживають модний сплеск популярності. Поєднайте їх із бермудами, щоб обіграти одразу два "бабусині" тренди.

Легкий, невимушений і трохи грайливий дует виглядає сміливо, але не перевантажено.

Бермуди і еспадрильї разом виглядатимуть сміливо Фото: колаж Фокус

Взуття з відкритим носком — витончений акцент

Об’ємні силуети потребують балансу. Акуратні туфлі з відкритим носком додають легкості та допомагають врівноважити довжину бермудів.

Завершіть образ легкою блузою та мінімалістичними аксесуарами — і отримаєте безпрограшний варіант для офісу, неформальної зустрічі чи навіть події.