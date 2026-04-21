Тим Кук покидает пост СЕО Apple: стало известно, кто его заменит

Тим Кук покидает пост СЕО Apple, который занимал в течение последних 15 лет.

Его место займет главный инженер по аппаратному обеспечению компании Джон Тернус, сообщил журналист-обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман.

"Тим Кук уходит в отставку. Тернус назначен генеральным директором", — написал Гурман.

Впоследствии эту информацию официально подтвердили в пресс-службе компании Apple.

"Тим Кук станет исполнительным председателем Apple. Джон Тернус станет генеральным директором Apple", — говорится в сообщении.

Отмечается, что смена руководителя состоится 1 сентября 2026 года. К тому времени Кук будет продолжать исполнять обязанности генерального директора.

"Это изменение, которое совет директоров одобрил единогласно, является результатом тщательного долгосрочного процесса планирования преемственности", — пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что, как исполнительный председатель, Кук будет помогать в определенных аспектах деятельности компании, в частности во взаимодействии с политиками по всему миру.

Напомним, Дональд Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди.

Фокус также писал, что 1 апреля этого года компании Apple исполнилось 50 лет.