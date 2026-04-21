Тім Кук покидає пост СЕО Apple: стало відомо, хто його замінить

Тім Кук покидає пост СЕО Apple, який обіймав протягом останніх 15 років.

Його місце займе головний інженер з апаратного забезпечення компанії Джон Тернус, повідомив журналіст-оглядач видання Bloomberg Марк Гурман.

"Тім Кук йде у відставку. Тернус призначений генеральним директором", — написав Гурман.

Пост Гурмана

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили у пресслужбі компанії Apple.

"Тім Кук стане виконавчим головою Apple. Джон Тернус стане генеральним директором Apple", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміна керівника відбудеться 1 вересня 2026 року. До того часу Кук продовжуватиме виконувати обов'язки генерального директора.

"Ця зміна, яку рада директорів схвалила одноголосно, є результатом ретельного довгострокового процесу планування наступництва", — пояснили в пресслужбі.

Там також наголосили, що, як виконавчий голова, Кук допомагатиме в певних аспектах діяльності компанії, зокрема у взаємодії з політиками по всьому світу.

