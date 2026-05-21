50 тысяч за четыре часа: украинка назвала свою зарплату в стриптиз-клубе США
Украинка, которая работает стриптизершей в США, открыто рассказала, сколько зарабатывает за одно выступление.
Женщина по имени Карина призналась, что заработала более тысячи долларов за четыре часа работы в стриптиз-клубе. О своей жизни в Америке она рассказывает в своем блоге в ТикТок.
Ее видео по заработку распространилось в Сети набрало много просмотров и комментариев среди пользователей. Юзеры под видео пишут, что такие деньги в Украине не все могут заработать и за пять или шесть месяцев работы.
Сама девушка в своем видео показывает свою будничную жизнь в Америке. Также она вспоминает о своем муже, рассказывая об ужине семьи. Поэтому можно предположить, что он знает о работе жена и не выступает о таком заработке.
После ужина женщина берет в руки свою сумку и начинает пересчитывать свой заработок за работу в вечер субботы. Прямо на видео девушка насчитала около 1115 долларов. Если перевести их в гривны, то это получается около 50 тысяч. Карина открыто рассказала, что эти деньги она заработала за четыре часа в субботу.
