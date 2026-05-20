"Меня задолбало": украинка рассказала правду о жизни в Албании (фото)

Украинка по имени Марта живет в Албании. Она, хоть и хотела оттуда переехать, видит там кучу плюсов.

Своими мыслями девушка поделилась в Instagram.

Украинка о жизни в Албании

"Меня задолбало жить в самой дешевой стране Европы, но есть нюансы. Первым плюсом для меня является то, что в Албании нет русских ну или почти нет. И то, что албанцы их так же ненавидят, как и мы", — говорит Марта.

Также, по словам девушки, местные очень любят украинцев.

"По поводу безопасности. Многие приписывают ее в минус. Но для меня это одна из самых безопасных стран, в которых я была. Людей здесь не похищают. И мы даже забывали закрыть машину, а когда возвращались вечером, все было на месте", — заверила автор видео.

Также там дешевое жилье — 280 евро за квартиру.

Відео дня

"Здесь никакой бюрократии с временной защитой и машиной. То есть заезжаешь, живешь, машину растаможивать не нужно. Бесплатная медицина это просто топ. В Албании одна из самых красивых природ, которые я видела. У них есть два моря, горы, каньоны, водопады", — говорит Марта.

Также там много украинцев.

Украинка живет в Албании Фото: Instagram

Украинка Марта живет в Албании Фото: Instagram

Украинка живет в Албании Фото: Instagram

Украинка живет в Албании Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди подискутировали относительно услышанного:

"Русских здесь много, и живут, и работают, и приезжают отдыхать, хорошо конечно, что вы их не видите, а о ненависти промолчу — думаю, когда деньги везут, им вообще пофиг".

"Мы были с мамой в Албании в прошлом году. Нам очень понравилось, и я хочу еще и еще".

"Мы впервые попали в Албанию в прошлом году и просто влюбились в эту страну! А как они относятся к украинцам?! Где бы мы ни были они нас, как родных встречали! Очень приветливые, гостеприимство на первом месте! Нам так понравилось, что мечтаем переехать жить туда".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Марта пожаловалась на жизнь в Албании. За два года пребывания там она так и не привыкла к ряду минусов.

Девушка по имени Арина вернулась в Украину из-за границы и сильно удивилась, когда увидела цены в магазинах.

Кроме того, украинка рассказала неожиданный факт о жизни в Германии. На нее пожаловались буквально через цветы.