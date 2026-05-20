"Мене задовбало": українка розповіла правду про життя в Албанії (фото)
Українка на імʼя Марта живе в Албанії. Вона, хоч і хотіла звідти переїхати, бачить там купу плюсів.
Своїми думками дівчина поділилася в Instagram.
Українка про життя в Албанії
"Мене задовбало жити в найдешевшій країні Європи, але є нюанси. Першим плюсом для мене є те, що в Албанії немає росіян ну або майже немає. І те, що албанці їх так само ненавидять, як і ми", — каже Марта.
Також, за словами дівчини, місцеві дуже люблять українців.
"З приводу безпеки. Багато хто приписує її в мінус. Але для мене це одна з найбезпечніших країн, в яких я була. Людей тут не викрадають. І ми навіть забували закрити машину, а коли поверталися ввечері, все було на місці", — запевнила авторка відео.
Також там дешеве житло — 280 євро за квартиру.
"Тут жодної бюрократії з тимчасовим захистом і машиною. Тобто заїжджаєш, живеш, машину розтаможувати не потрібно. Безкоштовна медицина це просто топ. В Албанії одна з найгарніших природ, які я бачила. У них є два моря, гори, каньйони, водоспади", — каже Марта.
Також там багато українців.
Реакція мережі
У коментарях люди подискутували щодо почутого:
- "Росіян тут багато, і живуть, і працюють, і приїздять відпочивати, добре звісно, що ви їх не бачите, а про ненависть промовчу — думаю, коли гроші везуть, їм взагалі пофіг".
- "Ми були з мамою в Албанії минулого року. Нам дуже сподобалось, і я хочу ще і ще".
- "Ми вперше потрапили в Албанію минулого року і просто закохалися у цю країну! А як вони ставляться до українців?! Де б ми не були вони нас, як рідних зустрічали! Дуже привітні, гостинність на першому місці! Нам так сподобалось, що мріємо переїхати жити туди".
