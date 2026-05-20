"Мене задовбало": українка розповіла правду про життя в Албанії (фото)

Українка на імʼя Марта живе в Албанії. Вона, хоч і хотіла звідти переїхати, бачить там купу плюсів.

Своїми думками дівчина поділилася в Instagram.

Українка про життя в Албанії

"Мене задовбало жити в найдешевшій країні Європи, але є нюанси. Першим плюсом для мене є те, що в Албанії немає росіян ну або майже немає. І те, що албанці їх так само ненавидять, як і ми", — каже Марта.

Також, за словами дівчини, місцеві дуже люблять українців.

"З приводу безпеки. Багато хто приписує її в мінус. Але для мене це одна з найбезпечніших країн, в яких я була. Людей тут не викрадають. І ми навіть забували закрити машину, а коли поверталися ввечері, все було на місці", — запевнила авторка відео.

Також там дешеве житло — 280 євро за квартиру.

"Тут жодної бюрократії з тимчасовим захистом і машиною. Тобто заїжджаєш, живеш, машину розтаможувати не потрібно. Безкоштовна медицина це просто топ. В Албанії одна з найгарніших природ, які я бачила. У них є два моря, гори, каньйони, водоспади", — каже Марта.

Також там багато українців.

Українка живе в Албанії Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди подискутували щодо почутого:

"Росіян тут багато, і живуть, і працюють, і приїздять відпочивати, добре звісно, що ви їх не бачите, а про ненависть промовчу — думаю, коли гроші везуть, їм взагалі пофіг".

"Ми були з мамою в Албанії минулого року. Нам дуже сподобалось, і я хочу ще і ще".

"Ми вперше потрапили в Албанію минулого року і просто закохалися у цю країну! А як вони ставляться до українців?! Де б ми не були вони нас, як рідних зустрічали! Дуже привітні, гостинність на першому місці! Нам так сподобалось, що мріємо переїхати жити туди".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну.

