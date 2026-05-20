"Мене задовбало": українка розповіла правду про життя в Албанії (фото)

Українка живе в Албанії | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Марта живе в Албанії. Вона, хоч і хотіла звідти переїхати, бачить там купу плюсів.

Своїми думками дівчина поділилася в Instagram.

"Мене задовбало жити в найдешевшій країні Європи, але є нюанси. Першим плюсом для мене є те, що в Албанії немає росіян ну або майже немає. І те, що албанці їх так само ненавидять, як і ми", — каже Марта.

Також, за словами дівчини, місцеві дуже люблять українців.

"З приводу безпеки. Багато хто приписує її в мінус. Але для мене це одна з найбезпечніших країн, в яких я була. Людей тут не викрадають. І ми навіть забували закрити машину, а коли поверталися ввечері, все було на місці", — запевнила авторка відео.

Також там дешеве житло — 280 євро за квартиру.

"Тут жодної бюрократії з тимчасовим захистом і машиною. Тобто заїжджаєш, живеш, машину розтаможувати не потрібно. Безкоштовна медицина це просто топ. В Албанії одна з найгарніших природ, які я бачила. У них є два моря, гори, каньйони, водоспади", — каже Марта.

Також там багато українців.

Реакція мережі

У коментарях люди подискутували щодо почутого:

  • "Росіян тут багато, і живуть, і працюють, і приїздять відпочивати, добре звісно, що ви їх не бачите, а про ненависть промовчу — думаю, коли гроші везуть, їм взагалі пофіг".
  • "Ми були з мамою в Албанії минулого року. Нам дуже сподобалось, і я хочу ще і ще".
  • "Ми вперше потрапили в Албанію минулого року і просто закохалися у цю країну! А як вони ставляться до українців?! Де б ми не були вони нас, як рідних зустрічали! Дуже привітні, гостинність на першому місці! Нам так сподобалось, що мріємо переїхати жити туди".
