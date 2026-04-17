"Нас задовбало": українка розповіла, чому втікає з Албанії (фото)

Українка на імʼя Марта поскаржилася на життя в Албанії. За два роки перебування там вона так і не звикла до низки мінусів.

Дівчина планує перебратися до Італії на певний період. Своєю історією вона поділилася в Instagram (martachii).

Українка хоче втекти з Албанії

Наразі Марта планує тестовий місяць життя в Італії.

"Нас задовбало життя в Албанії за два роки… Ні в якому разі не хочу сказати, що Албанія мені не подобається. Це одна з моїх улюблених країн. Це країна з прекрасними людьми і прекрасною природою", — наголосила авторка відео.

Втім, є багато мінусів, з якими Марта не змогла змиритися за два роки.

Перше — сміття.

"Немає сміттєвих баків. Немає якоїсь інфраструктури для сміття. Просто воно всюди", — каже українка.

Сміття в Албанії всюди Фото: Instagram

Друге — стиль водіння албанців.

"Це, напевно, європейська Індія. Тут всі отак рухаються. Мало того, що водії доволі безпардонні та експресивні. То ще й пішоходи", — зазначила авторка відео.

Українка називає Албанію "європейською Індією" Фото: Instagram

Третій мінус — продукти (доволі дорогі).

Також велика проблема — бездомні собаки.

"Їх дуже багато. Культури поведінки саме з бездомними собаками також немає", — каже Марта.

За словами українки, місцеві розкидають отруту, яку також можуть зʼїсти домашні собаки та інші тварини.

Велика проблема — бездомні собаки Фото: Instagram

Сервіс — доволі на низькому рівні. За словами Марта, там усе дуже повільно. Колись їм ставили лічильник і через це вимкнули воду аж на півтора тижня.

Зокрема, албанці дуже люблять салюти та петарди. А також там дорогий алкоголь.

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого:

"Продукти дорожче, але ресторани в рази дешевше. Щодо європейської Індії, я брудніше місто, ніж Катанія не бачив в Європі. Ми теж думаємо про переїзд з Албанії, але в Португалію".

"Все правда, але немає ідеальних країн по всім параметрам і ми там гості. У людей є своя культура, історія, вони нікого не запрошували спеціально, хочуть прибирають, а хочуть смітять. Потрібно навчитись брати найкраще і закривати очі на недоліки".

"В Іспанії (Валенсія) — окупаси, ціни х3 на оренду, купівлю, одна з найкращих податкових + прогресивна шкала оподаткування, салюти, емігранти прибувають, крадуть часто".

"На жаль, така ситуація усюди на Балканах, живу більшу частину року між Чорногорією та Албанією, періодично улітаю в Португалію, Іспанію в цивілізацію або інші країні".

"Якщо вам здається що в Албанії нема сервісу, приїзжайте в Іспанію. Тут буде гірше".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Вікторія Москаленко живе в Німеччині. У двох її дітей діагностували аутизм, а один син часто тікає зі школи.

Дівчина на імʼя Аріна повернулася в Україну з-за кордону та сильно здивувалася, коли побачила ціни в магазинах.

Крім того, українка була в Грузії пів року, але не змогла залишатися там.