"Нас задолбало": украинка рассказала, почему убегает из Албании (фото)

Украинка по имени Марта пожаловалась на жизнь в Албании. За два года пребывания там она так и не привыкла к ряду минусов.

Девушка планирует перебраться в Италию на определенный период. Своей историей она поделилась в Instagram (martachii).

"Нас задолбала жизнь в Албании за два года... Ни в коем случае не хочу сказать, что Албания мне не нравится. Это одна из моих любимых стран. Это страна с прекрасными людьми и прекрасной природой", — подчеркнула автор видео.

Впрочем, есть много минусов, с которыми Марта не смогла смириться за два года.

Первое — мусор.

"Нет мусорных баков. Нет какой-то инфраструктуры для мусора. Просто он везде", — говорит украинка.

Мусор в Албании повсюду Фото: Instagram

Второе — стиль вождения албанцев.

Відео дня

"Это, наверное, европейская Индия. Здесь все так двигаются. Мало того, что водители довольно беспардонные и экспрессивные. То еще и пешеходы", — отметила автор видео.

Украинка называет Албанию "европейской Индией" Фото: Instagram

Третий минус — продукты (довольно дорогие).

Также большая проблема — бездомные собаки.

"Их очень много. Культуры поведения именно с бездомными собаками также нет", — говорит Марта.

По словам украинки, местные разбрасывают яд, который также могут съесть домашние собаки и другие животные.

Большая проблема — бездомные собаки Фото: Instagram

Сервис — довольно на низком уровне. По словам Марта, там все очень медленно. Когда-то им ставили счетчик и из-за этого выключили воду аж на полторы недели.

В частности, албанцы очень любят салюты и петарды. А также там дорогой алкоголь.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

"Продукты дороже, но рестораны в разы дешевле. Относительно европейской Индии, я грязнее город, чем Катания не видел в Европе. Мы тоже думаем о переезде из Албании, но в Португалию".

"Все правда, но нет идеальных стран по всем параметрам и мы там гости. У людей есть своя культура, история, они никого не приглашали специально, хотят убирают, а хотят мусорят. Нужно научиться брать лучшее и закрывать глаза на недостатки".

"В Испании (Валенсия) — оккупасы, цены х3 на аренду, покупку, одна из лучших налоговых + прогрессивная шкала налогообложения, салюты, эмигранты прибывают, воруют часто".

"К сожалению, такая ситуация везде на Балканах, живу большую часть года между Черногорией и Албанией, периодически улетаю в Португалию, Испанию в цивилизацию или другие страны".

"Если вам кажется что в Албании нет сервиса, приезжайте в Испанию. Здесь будет хуже".

