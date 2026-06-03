Кокаин в белье от Ким Кардашьян: бренд звезды стал прикрытием для контрабанды на $9,4 млн

Линия одежды SKIMS, которая принадлежит миллиардерше Ким Кардашьян, невольно стала частью масштабной антинаркотической операции в Великобритании. Правоохранители перехватили грузовик с официальной партией брендового белья, в котором криминальная группировка пыталась тайно перевезти кокаин на сумму 9,4 миллиона долларов.

40-летнего гражданина Польши Якуба Яна Конкеля приговорили в английском графстве Эссекс к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Мужчина признал себя виновным в контрабанде наркотиков, пишет Radar Online.

Британские пограничники остановили его грузовик в порту Гарвич в сентябре 2025 года, куда он прибыл на пароме из Нидерландов.

Тайный отсек в прицепе

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), в транспортном средстве содержалось 28 официальных партий товаров SKIMS. Однако во время сканирования рентген обнаружил скрытый отсек, вмонтированный в заднюю дверь прицепа. Там было спрятано 90 пакетов с кокаином, весом около 1 килограмма каждый (всего почти 90 кг).

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Следствие выяснило следующие детали инцидента:

GPS-трекер грузовика зафиксировал 16-минутную остановку, которую водитель пытался скрыть во время допросов. Именно тогда преступная группировка загрузила наркотики.

Конкель признался, что согласился на транзит нелегального груза ради легкой наживы — за работу ему пообещали около 5 200 долларов.

Бренд Ким Кардашьян полностью оправдан

Правоохранители официально заявили, что ни отправитель, ни получатель легального товара не связаны с преступлением. Вся вина возлагается исключительно на водителя.

Компания SKIMS выпустила официальное заявление, в котором отметила, что не имела никакого представления об этой преступной деятельности и не имеет никакого отношения к водителю или транспортной компании.

"Организованные преступные группы часто используют подкупленных водителей для перевозки наркотиков класса А под прикрытием абсолютно легальных грузов, как в этом случае. Это изъятие лишило криминальную сеть миллионных прибылей", — подытожил руководитель операций NCA Пол Орчард.