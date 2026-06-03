Кокаїн у білизні від Кім Кардаш'ян: бренд зірки став прикриттям для контрабанди на $9,4 млн

Лінія одягу SKIMS, яка належить мільярдерці Кім Кардаш’ян, мимоволі стала частиною масштабної антинаркотичної операції у Великої Британії. Правоохоронці перехопили вантажівку з офіційною партією брендової білизни, у якій кримінальне угруповання намагалося таємно перевезти кокаїн на суму 9,4 мільйона доларів.

40-річного громадянина Польщі Якуба Яна Конкеля засудили в англійському графстві Ессекс до 13 років і 6 місяців позбавлення волі. Чоловік визнав себе винним у контрабанді наркотиків, пише Radar Online.

Британські прикордонники зупинили його вантажівку в порту Гарвіч у вересні 2025 року, куди він прибув на поромі з Нідерландів.

Таємний відсік у причепі

За даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), у транспортному засобі містилося 28 офіційних партій товарів SKIMS. Однак під час сканування рентген виявив прихований відсік, вмонтований у задні двері причепа. Там було сховано 90 пакунків із кокаїном, вагою близько 1 кілограма кожен (загалом майже 90 кг).

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Слідство з'ясувало такі деталі інциденту:

GPS-трекер вантажівки зафіксував 16-хвилинну зупинку, яку водій намагався приховати під час допитів. Саме тоді злочинне угруповання завантажило наркотики.

Конкель зізнався, що погодився на транзит нелегального вантажу заради легкої наживи — за роботу йому пообіцяли близько 5 200 доларів.

Бренд Кім Кардаш’ян повністю виправдано

Правоохоронці офіційно заявили, що ні відправник, ні отримувач легального товару не пов'язані зі злочином. Уся провина покладається виключно на водія.

Компанія SKIMS випустила офіційну заяву, у якій наголосила, що не мала жодного уявлення про цю злочинну діяльність і не має жодного стосунку до водія чи транспортної компанії.

"Організовані злочинні групи часто використовують підкуплених водіїв для перевезення наркотиків класу А під прикриттям абсолютно легальних вантажів, як у цьому випадку. Це вилучення позбавило кримінальну мережу мільйонних прибутків", — підсумував керівник операцій NCA Пол Орчард.