"ДиО.фильмы" возвращаются? На Atlas Festival возможно все!
"Дронопад" от Atlas Festival совместно с фондом "Вернись живым" продолжается. И на этот раз организаторы выпустили новый, уже второй комедийный ролик в поддержку акции "Сбор 150%".
По условиям розыгрыша, всего за донат от 300 гривен можно выиграть квартиру.
А главными героями клипа стали Дантес и Олейник, которые переносят зрителя во времена песни "Мне уже 20".
В новом видео авторы переосмысливают знакомые образы некогда популярной бойз-группы "ДиО.фильмы", перенося их в современную историю о строительстве, собственном жилье и взрослой жизни. С помощью юмора, самоиронии и узнаваемых лиц они напоминают о главной цели кампании — "Сбор 150%".
Все собранные средства пойдут на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым", который обеспечивает украинские подразделения оборудованием для обнаружения, перехвата и уничтожения вражеских беспилотников. А партнерами нового этапа кампании стали "Креатор-Буд" и ЛУН, которые предоставили для розыгрыша апартаменты в жилом комплексе Gravity Park.
Принять участие в розыгрыше могут все желающие, пожертвовав от 300 гривен.
Организаторы отмечают: каждый взнос не только помогает украинским защитникам более эффективно противодействовать вражеским беспилотникам, но и автоматически становится билетом на участие в розыгрыше главных призов кампании.
Вернутся ли Дантес и Олейник в "ДиО.фильмы" — узнаем уже в ближайшее время на Atlas Festival.