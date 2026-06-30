"ДиО.фильмы" возвращаются? На Atlas Festival возможно все!

"Дронопад" от Atlas Festival совместно с фондом "Вернись живым" продолжается. И на этот раз организаторы выпустили новый, уже второй комедийный ролик в поддержку акции "Сбор 150%".

По условиям розыгрыша, всего за донат от 300 гривен можно выиграть квартиру.

А главными героями клипа стали Дантес и Олейник, которые переносят зрителя во времена песни "Мне уже 20".

Дантес и Олейник возвращают зрителя во времена песни "Мне уже 20"

В новом видео авторы переосмысливают знакомые образы некогда популярной бойз-группы "ДиО.фильмы", перенося их в современную историю о строительстве, собственном жилье и взрослой жизни. С помощью юмора, самоиронии и узнаваемых лиц они напоминают о главной цели кампании — "Сбор 150%".

Все собранные средства пойдут на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым", который обеспечивает украинские подразделения оборудованием для обнаружения, перехвата и уничтожения вражеских беспилотников. А партнерами нового этапа кампании стали "Креатор-Буд" и ЛУН, которые предоставили для розыгрыша апартаменты в жилом комплексе Gravity Park.

Відео дня

Все собранные средства пойдут на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым" Все собранные средства пойдут на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым" Все собранные средства пойдут на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым" Все собранные средства пойдут на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым" Все собранные средства пойдут на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым"

Принять участие в розыгрыше могут все желающие, пожертвовав от 300 гривен.

Организаторы отмечают: каждый взнос не только помогает украинским защитникам более эффективно противодействовать вражеским беспилотникам, но и автоматически становится билетом на участие в розыгрыше главных призов кампании.

Вернутся ли Дантес и Олейник в "ДиО.фильмы" — узнаем уже в ближайшее время на Atlas Festival.