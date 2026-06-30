ДіО.фільми повертаються? На Atlas Festival можливо все!

“Дронопад” від Atlas Festival разом із фондом “Повернись живим”, продовжується. І цього разу організатори випустили новий, вже другий комедійний ролик на підтримку “Збору 150%”.

За умовами розіграшу, всього за донат від 300 гривень можна виграти квартиру.

А головними героями ролику стали Дантес і Олійник, які повертають глядача у часи пісні “Мені вже 20”.

Дантес і Олійник повертають глядача у часи пісні "Мені вже 20"

У новому відео творці переосмислюють знайомі образи популярного колись бойз-бенду ДіО.фільми, переносячи їх у сучасну історію про будівництво, власне житло та доросле життя. Через гумор, самоіронію та впізнавані обличчя вони нагадують про головну мету кампанії — “Збір 150%”.

Усі зібрані кошти підуть на проєкт “Дронопад” фонду “Повернись живим”, який забезпечує українські підрозділи обладнанням для виявлення, перехоплення та знищення ворожих безпілотників. А партнерами нового етапу кампанії стали “Креатор-Буд” і ЛУН, які надали для розіграшу апартаменти в житловому комплексі Gravity Park.

Відео дня

Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим" Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим" Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим" Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим" Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим"

Узяти участь у розіграші можуть усі охочі, задонативши від 300 гривень.

Організатори наголошують: кожен донат не лише допомагає українським захисникам ефективніше протидіяти ворожим безпілотникам, а й автоматично стає квитком до участі в розіграші головних призів кампанії.

Та чи повертають Дантес та Олійник “ДіО.фільми” — дізнаємося вже незабаром на Atlas Festival.