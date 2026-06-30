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ДіО.фільми повертаються? На Atlas Festival можливо все!

ДіО.фільми, проєкт Дронопад, фонд Повернись живим, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
За умовами розіграшу, всього за донат від 300 гривень можна виграти квартиру

“Дронопад” від Atlas Festival разом із фондом “Повернись живим”, продовжується. І цього разу організатори випустили новий, вже другий комедійний ролик на підтримку “Збору 150%”.

За умовами розіграшу, всього за донат від 300 гривень можна виграти квартиру.

А головними героями ролику стали Дантес і Олійник, які повертають глядача у часи пісні “Мені вже 20”.

Дантес і Олійник повертають глядача у часи пісні "Мені вже 20"

У новому відео творці переосмислюють знайомі образи популярного колись бойз-бенду ДіО.фільми, переносячи їх у сучасну історію про будівництво, власне житло та доросле життя. Через гумор, самоіронію та впізнавані обличчя вони нагадують про головну мету кампанії — “Збір 150%”.

Усі зібрані кошти підуть на проєкт “Дронопад” фонду “Повернись живим”, який забезпечує українські підрозділи обладнанням для виявлення, перехоплення та знищення ворожих безпілотників. А партнерами нового етапу кампанії стали “Креатор-Буд” і ЛУН, які надали для розіграшу апартаменти в житловому комплексі Gravity Park.

Відео дня
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим"
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим"
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим"
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим"
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
Усі зібрані кошти підуть на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим"
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд
ДіО.фільми, Atlas Festival, Дантес і Олійник, Мені вже 20, бойз-бенд

Узяти участь у розіграші можуть усі охочі, задонативши від 300 гривень. 

Організатори наголошують: кожен донат не лише допомагає українським захисникам ефективніше протидіяти ворожим безпілотникам, а й автоматично стає квитком до участі в розіграші головних призів кампанії.

Та чи повертають Дантес та Олійник “ДіО.фільми” — дізнаємося вже незабаром на Atlas Festival.