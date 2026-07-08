Назад в будущее: как эстетика 1990-х и 2000-х захватила наше лето

Изменения в модных трендах — это то, что одновременно и разъединяет поколения, и объединяет их. Возвращение стильных вещей, таких как джинсы с низкой посадкой, стало отличным способом самовыражения. Говорят, главный девиз зумеров — показывать себя миру именно так, как им хочется, и иногда именно винтажная одежда помогает оставаться в тренде этим летом.

Этим летом нас ждет микс стиля 1990-х с его спокойными, нейтральными цветами, излучающими сдержанную уверенность. А 2000-е принесут разнообразные, игривые оттенки, которые точно привлекут внимание всех вокруг.

Капри возвращаются этим летом. Они практичны и удобны, а ещё очень стильно смотрятся в сочетании с облегающими топами. Их не было в моде почти два десятилетия из-за того, что они визуально меняют пропорции ног. Один из их минусов: они могут визуально укорачивать ноги, если неправильно подобрать длину. Однако секрет, как их носить, уже раскрыт: во-первых, выбирайте обувь на невысоком каблуке, открывающую лодыжку, а во-вторых, свободную рубашку, наполовину заправленную за пояс.

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Летом 2026 года в моду снова входят капри Фото: instagram.com/lisonseb

Топы без бретелек исчезли в 2000 году и вернулись уже ближе к 2020-м. Они вышли из моды, потому что были непрактичны. Из-за ткани такой топ постоянно сползал вниз в течение дня. Кроме того, во многих местах начали вводить строгие дресс-коды, что тоже вытеснило их из трендов. Но благодаря блогерам в TikTok эстетика топов без бретелек снова стала популярной и совершила камбэк в моду.

В 2000 году топы без бретелек вышли из моды, но спустя десятилетие снова вернулись Фото: instagram.com/deborabrosa

Танкини также актуальны этим летом после своего возвращения в тренды в 2024 году. Это универсальные и красивые купальники; они стали популярными, потому что закрывают больше тела, чем обычное бикини. Хотя это, пожалуй, не лучший вариант для идеально ровного загара, но вам точно стоит присмотреться к ним ради собственного комфорта.

В тренде 2026 года остаются также купальники-танкини Фото: LOLEIA

Брюки-балоны, тренд с 2000 года, официально вернулись весной 2025 года. Много лет женщины искали комфорт в облегающих брюках, поскольку считали, что они смотрятся лучше. Однако со временем девушки поняли, что брюки-баллоны и их свободный крой могут отлично пригодиться как в путешествиях, так и в повседневных делах, ведь их всегда шьют из лёгких тканей и с удобными резинками на талии.

Брюки-баллоны с удобными резинками на талии вернулись весной 2025 года Фото: Bershka

Этим летом в моду вернулись не только одежда, но и аксессуары, например, банданы. Хип-хоп-стиль, который когда-то активно их продвигал, начал распадаться на другие направления, поэтому они вышли из моды. Однако их снова возродили благодаря подросткам в TikTok. К тому же банданы очень практичны: они помогают легко убрать волосы с лица.