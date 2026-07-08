Назад у майбутнє: як естетика 1990-х та 2000-них захопила наше літо

Зміни в модних трендах — це те, що водночас і роз'єднує покоління, і об'єднує їх. Повернення стильних речей, як джинси на низькій посадці, стало чудовим способом самовиразитися. Кажуть, головне гасло зумерів — це показувати себе світу саме так, як їм хочеться, й інколи саме вінтажний одяг допомагає тримати стиль цього літа.

Цього літа ми побачимо мікс стилю 1990-х з його спокійними, нейтральними кольорами, які випромінюють тиху впевненість. А 2000-ні принесуть різноманітні, грайливі відтінки, що точно привертатимуть увагу всіх навколо.

Капрі повертаються цього літа. Вони практичні та зручні, а ще виглядають дуже стильно в поєднанні з приталеними топами. Їх не було на горизонті майже два десятиліття через те, як вони візуально змінюють пропорції ніг. Один із їхніх мінусів: вони можуть робити ноги коротшими, якщо підібрати довжину неправильно. Проте секрет, як їх носити, уже розкрито: по-перше, вибирайте взуття на невисоких підборах, яке відкриває кісточку, а по-друге, вільну сорочку, наполовину заправлену за пояс.

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Влітку 2026 року в моду повертаються капрі Фото: instagram.com/lisonseb

Топи без бретельок зникли у 2000 році й повернулися вже ближче до 2020-х. Вони вийшли з моди бо це було непрактично. Через тканину такий топ постійно сповзав униз протягом дня. Крім того, у багатьох місцях почали вводити суворі дрес-коди, що теж витіснило їх із трендів. Але завдяки блогерам у TikTok естетика топів без бретельок знову стала популярною і зробила камбек у моду.

У 2000 році топи без бретельок вийшли з моди, та за десятиліття повернулися Фото: instagram.com/deborabrosa

Танкіні також актуальні цього літа після свого повернення в тренди у 2024 році. Це універсальні та красиві купальники; вони стали відомими, бо закривають більше тіла, ніж звичайне бікіні. Хоча це, мабуть, не найкращий варіант для ідеально рівномірної засмаги, але вам точно варто придивитися до них заради власного комфорту.

Не залишають тренди 2026 року також купальники-танкіні Фото: LOLEIA

Штани-балони, тренд із 2000 року, офіційно повернулися навесні 2025 року. Багато років жінки шукали комфорт в приталених штанах, бо вважали, що вони виглядають краще. Проте згодом дівчата зрозуміли, що штани-балони та їхній вільний крій можуть чудово виручити і в подорожах, і в щоденних справах, адже їх завжди шиють із легких тканин і з комфортними поясами-резинками.

Штани-балони з комфортними поясами-резинками повернулися навесні 2025 року Фото: Bershka

На літо повернулися не лише одяг, а й аксесуари, наприклад, бандани. Хіп-хоп стиль, який колись активно їх просував, почав розпадатися на інші напрямки, тому вони вийшли з моди. Проте їх знову відродили завдяки підліткам у TikTok. До того ж бандани дуже практичні: вони допомагають легко прибрати волосся із обличчя.