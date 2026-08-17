Премьеры осени 2026 года на СТБ: гордимся своими

На пятый год полномасштабной войны мы не просто держимся и продолжаем жить в новой реальности. Мы переосмысливаем свою жизнь, мечты, отношения и будущее. Новый осенний сезон СТБ — о людях, которые решаются на перемены в условиях войны и неопределенности. О тех, кто готов открыть сердце любви. Кто решает наконец позаботиться о себе и своем здоровье. О тех, кто не боится дать себе второй шанс и поверить, что самая важная глава жизни — ещё впереди.

"Первые два года полномасштабной войны мы держались на адреналине, третий — на упорстве, а сейчас вопросы "за что держаться" и "кто рядом" встали во весь рост. Мы все изменились, ведь оставаться прежними в новой реальности невозможно. Поэтому этот сезон — именно о переосмыслении, — отмечает директор по развлекательному контенту Starlight Media Наталья Франчук. — Наша "несокрушимость" — это не отчаянность или какая-то слепая безрассудность, а генетическая память: нас веками пытаются уничтожить, а мы все равно, вопреки всему, выстоим. И при этом мы еще и готовимся, развиваем свои таланты, мечтаем, ищем любовь и хотим быть красивыми".

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"Україна має талант"

Легендарный проект "Україна має талант" и долгожданный "МастерШеф. Професіонали", новый сезон реалити-шоу "Зважені та щасливі" и новый "Холостяк". "Супермама", которая доказывает, что украинские мамы могут все. Новые эпизоды любимых сериалов "Лiкарi", "К.О.Д.", "Кохання та полум’я" и "Слiпа". Осенние премьеры на СТБ вновь будут рассказывать истории украинцев, в которых каждый зритель узнает что-то свое: желание быть любимым, потребность измениться, поиск опоры и силы двигаться вперед.

"Вікна-новини" в составе объединенной новостной редакции Starlight Media продолжают оперативно информировать украинцев в рамках общенационального марафона "Єдині новини" на канале ICTV.

"МастерШеф. Професіонали"-5 — с 22 августа, каждую субботу в 19:00

22 августа на канале СТБ стартует 5-й сезон "МастерШеф. Професіонали"

22 августа на канале СТБ стартует долгожданный 5-й сезон "МастерШеф. Професіонали" — сезон, в котором повара будут соревноваться не только за победу, но и за возможность доказать, что профессиональная украинская кухня может быть современной и смелой.

С участниками будет работать обновленная судейская тройка. К Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому присоединился шеф-повар и ресторатор Алекс Якутов. Ольга Мартыновская впервые в истории "МастерШеф" стала ведущей проекта.

Профессионалы будут готовить в соответствии с кулинарными трендами года (блюда, вдохновленные украинскими мифическими существами), переосмысливать традиционные блюда (кашу из качана в стиле street food) и высокую кухню. Будут работать с недооцененными украинскими продуктами и древними кулинарными техниками — от запекания в сене и глине до фламбе. Будут готовить современные cooking boxes и соревноваться за голоса подписчиков в конкурсе "Инсташедевр". На кухне "МастерШеф. Професіонали" появится корейский hot table со встроенным грилем, на котором судьи сами будут доводить блюда до готовности.

Помощь своим и специальные ужины традиционно находятся в поле зрения "МастерШеф". На Контрактовой площади команды проведут крупный благотворительный конкурс по сбору средств в помощь пожилым жителям прифронтовых городов. В Буче они попробуют себя в роли поваров для 210 школьников общины. В одном из испытаний сезона повара будут исследовать, как мы воспринимаем еду, когда на первый план выходят вкус, аромат и текстура. Гостями этого ужина станут люди с нарушениями зрения.

А также зрителей ждет новогодне-рождественский эпизод.

Победитель сезона получит денежное вознаграждение в размере 750 тысяч гривен и возможность пройти обучение в итальянской кулинарной академии в Турине.

Судьи проекта: Эктор Хименес-Браво, Алекс Якутов, Владимир Ярославский

Ведущая: Ольга Мартыновская

Производство: Starlight Production

На канале СТБ стартует долгожданный 5-й сезон "МастерШеф. Професіонали" На канале СТБ стартует долгожданный 5-й сезон "МастерШеф. Професіонали"

"Україна має талант" — с 23 августа, каждое воскресенье в 19:00

К 35-летию Независимости в эфире СТБ стартует новый сезон легендарного проекта "Україна має талант". О мечтах, о гордости за своих, об уникальных талантах, рожденных войной, и о людях, которые годами оттачивают свое мастерство. О вдохновляющих победах, смелости, которая есть в каждом из нас, и силе воли, которую невозможно сломить.

На сцену проекта выйдут участники разного возраста и профессий, гражданские и военные. Те, кто живет в городах, где ощущаются все ужасы российской агрессии. Те, кто был вынужден покинуть родные дома. Те, кто благодаря своему таланту начал новую жизнь. И те, кто уже покорил мировые сцены и вернулся домой, чтобы об их таланте узнали и здесь.

Девушка из Волчанска, чье выступление заставило Артема Пивоварова прослезиться. Ветеран российско-украинской войны, который после ранения научился видеть по-другому. Звезды "Цирка дю Солей" и пианист, чье исполнение заставляет по-новому взглянуть на классические произведения. Воздушные акробаты, танцоры, музыканты и стендап-комики, фокусники и покоритель роботов. Кто-то впервые выйдет на эту легендарную сцену, а кто-то вернется, чтобы взять реванш или установить мировой рекорд.

Каждое выступление на сцене "Україна має талант" заставит зрителей смеяться, плакать и восхищаться своими участниками. А о том, что происходило за кулисами, зрители увидят в эксклюзивном бэкстейдж-шоу "В сердце таланта" с Иваном Люленовим на официальном YouTube-канале " Україна має талант сразу после телевизионных выпусков.

Жюри: Артем Пивоваров, Елена Кравец, Стас Боклан

Ведущий: Григорий Решетник

Ведущий бэкстейджа: Иван Люленов

Производство Starlight Production

Каждое выступление на сцене шоу "Україна має талант" заставит вас смеяться, плакать и восхищаться участниками Каждое выступление на сцене шоу "Україна має талант" заставит вас смеяться, плакать и восхищаться участниками Каждое выступление на сцене шоу "Україна має талант" заставит вас смеяться, плакать и восхищаться участниками

"Супермама", 12-й сезон — с 21 сентября, пн–чт в 18:50

Культовое семейное реалити-шоу "Супермама" начинает новый сезон с новыми героинями

Культовое семейное реалити-шоу начинает новый сезон с новыми героинями и яркими историями о всех трудностях материнства. Этой осенью за звание супермамы будут соревноваться колоритные и смелые мамы, у каждой из которых свой взгляд на воспитание детей.

Уже в одну из первых недель эфира героини из Закарпатья не на шутку поразят Дмитрия Карпачова, а некоторым придется ответить за свои поступки. Зрители увидят настоящих украинских мам с характером, способных выдержать самые тяжелые испытания и умеющих постоять за себя и свою семью.

Наши "Супермамы" в очередной раз докажут: украинки — несокрушимые, сильные, смелые и способны на все.

Ведущий: Дмитрий Карпачев

Производство: Starlight Production

"Супермамы" в очередной раз докажут: украинки способны на всё "Супермамы" в очередной раз докажут: украинки способны на всё

"Холостяк", 15-й сезон — скоро

Самое романтичное реалити-шоу страны "Холостяк", 15-й сезон

Этой осенью самое романтичное реалити-шоу страны начнет новую историю любви. Главным героем 15-го сезона стал Вячеслав Кравцов — украинский баскетболист, бывший игрок НБА, многолетний капитан национальной сборной Украины, предприниматель и отец.

За его плечами — годы профессионального спорта, выступления в сильнейшей баскетбольной лиге мира, жизнь в разных странах и победы, завоеванные на спортивной площадке. Но теперь перед Вячеславом стоит другая цель, на пути к достижению которой нет турнирной таблицы и гарантированного результата.

В 38 лет "Холостяк" готов начать новый этап своей жизни и встретить женщину, с которой захочет построить будущее. Для кого-то из героинь проекта знакомство с Вячеславом станет первой встречей с "Холостяком", а для кого-то — продолжением истории, начавшейся задолго до съемок реалити-шоу.

А обо всем, что происходило после свиданий и в доме девушек, уже по традиции расскажет ведущая эксклюзивного бэкстейджа "Холостяк" Наталья Денисенко. Она будет знакомиться с главным героем так же, как и зрители. И покажет то, что всегда остается за кадром: жизнь за кулисами, эмоции после церемоний роз, неожиданные моменты и откровенные разговоры с Вячеславом Кравцовым и героинями.

Ведущий: Григорий Решетник

Ведущая бэкстейджа: Наталья Денисенко

Производство: Starlight Production

Холостяк готов начать новый этап своей жизни Холостяк готов начать новый этап своей жизни Холостяк готов начать новый этап своей жизни

"Зважені та щасливі", 11-й сезон — скоро

"Зважені та щасливі" возвращаются с новыми правилами

Этой осенью "Зважені та щасливі" возвращаются с новыми правилами. На место в лагере похудения претендуют 18 участников, но осуществить эту мечту и попасть в команды опытных тренеров Марины Боржемской и Алексея Новикова после первого испытания смогут лишь 14 из них. Еще четверо останутся в "серой зоне" в серых футболках. Каждую неделю у них будет шанс завоевать место в одной из команд, показав лучший результат. В то же время кто-то из участников основного состава рискует оказаться на их месте. Поэтому теперь каждая неделя для героев проекта — это не только борьба за собственную трансформацию, но и постоянная конкуренция за место в команде.

А между тренерами начинается настоящее противостояние. Алексей Новиков намерен взять реванш, но Марина Боржемская не из тех, кто позволит превзойти результат своей команды.

На пути к трансформации участников также будут сопровождать ведущий Даниэль Салем, врач-диетолог высшей категории Светлана Фус и коуч Дмитрий Карпачев.

Ведущий: Даниэль Салем

Тренеры: Марина Боржемская и Алексей Новиков

Эксперты проекта: Светлана Фус и Дмитрий Карпачев

Производство: Starlight Production

"Зважені та щасливі" возвращаются "Зважені та щасливі" возвращаются "Зважені та щасливі" возвращаются

Сериал "Лiкарi-2" — с 31 августа, пн–чт в 22:00

Продолжение сериала о медиках "Лiкарi"

Продолжение сериала о медиках, которые каждый день борются за жизнь пациентов, работают с самыми сложными диагнозами и при этом стараются сохранять оптимизм. Новые истории пациентов, новые эмоции и даже собственные версии шоу "Холостяк", "Зважені" и "Слiпа" в стенах одной больницы!

В ролях: Валентин Томусяк, Михаил Кришталь, Михаил Кукуюк, Михаил Романов, Александра Панкова, Екатерина Хорольская, Лючия Кургинян, Александр Пилипенко, Орест Пасичник, Прокопчук Кирилл, Игорь Гартман, Алехин Андрей, Яремчук Анна, Кирпичева Светлана, Левченко Виктория, Анна Петраш, Петровская Марго и другие

Режиссеры: Сергей Сотниченко, Сергей Толкушкин

Производство FILM.UA по заказу телеканала СТБ

"Лiкарi": новые истории пациентов, новые эмоции Фото: СТБ

Сериал "К.О.Д.", 6-й сезон — скоро

Спецподразделение "К.О.Д." готово к новым вызовам, громким делам и самым сложным расследованиям.

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Александр Форманчук, Алексей Суровцев, Александр Боднар, Ирина Мордусенко, Мила Рымар, Альберт Малик, Анна Волошина, Роман Муленко, Наталья Телли, Альбина Перерва, Маргарита Баласанян, Маркиян Мирошниченко, Александр Греков, Станислав Крушинский, Елена Вознесенская, Ирина Бубякина, Руслан Коваль, Александр Мавриц

Производство — SPACE Production совместно с телеканалом СТБ

Спецподразделение "К.О.Д." готово к новым вызовам Фото: СТБ

Сериал "Кохання та полум’я-2" — скоро

2-й сезон остросюжетной мелодрамы "Кохання та полум’я" — одна из самых ожидаемых премьер осени. Сериал, посвященный украинским спасателям, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, чтобы спасти других, полюбился миллионам украинцев.

Этой осенью зрители узнают, как продолжилась история Тараса и Кати, а также увидят новых героев в исполнении Антонины Хижняк, Виктории Литвиненко, Михаила Дзюбы и др.

В ролях: Екатерина Кузнецова, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Надежда Хильская, Роман Ясиновский, Максим Рягин, Сергей Митрюшин, Олег Иваница, Михаил Кришталь, Альбина Корж, Мария Петренко, Сергей Журавлев, Виктория Литвиненко, Михаил Дзюба, Андрей Дебрин

Режиссер: Виталий Кукса

Производство: Starlight Production при поддержке Госкино, в сотрудничестве с ГСЧС Украины и медиасервисом MEGOGO

2-й сезон остросюжетной мелодрамы "Кохання та полум"я" 2-й сезон остросюжетной мелодрамы "Кохання та полум"я"

Сериал "Слiпа", новые серии — с 11 сентября, каждую пятницу

В новом сезоне "Слiпа" вновь напомнит, насколько сильной может быть наша любовь, как крепко мы верим в чудо и как отчаянно делаем все, чтобы спасти самых близких!

Слепая прорицательница бабушка Люба с детства обладает мудростью предков. Благодаря приметам и особым знаниям она помогает людям, обращающимся к ней за помощью, защитить себя и близких от бед, избежать обмана или спасти семью.

Производство: SPACE Production для телеканала СТБ

В новом сезоне "Слiпа" вновь напомнит, насколько сильной может быть наша любовь Фото: Пресслужба СТБ

Следите за анонсами на официальных страницах телеканала CТБ:

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