Прем`єри осені-2026 на СТБ: пишаємось своїми

На п’ятому році повномасштабної війни ми не просто тримаємося та продовжуємо жити в новій реальності. Ми переосмислюємо своє життя, мрії, стосунки та майбутнє. Новий осінній сезон СТБ — про людей, які наважуються на зміни в умовах війни та невизначеності. Про тих, хто готовий відкрити серце коханню. Хто вирішує нарешті подбати про себе та своє здоров’я. Хто не боїться дати собі другий шанс і повірити, що найважливіша глава життя — попереду.

"Перші два роки повномасштабної війни ми трималися на адреналіні, третій — на впертості, а зараз питання "за що триматися" та "хто поруч" постало у повний зріст. Ми всі змінилися, адже бути старим у новій реальності неможливо. Тому цей сезон — саме про переосмислення, — зазначає директорка з розважального контенту Starlight Media Наталка Франчук. — Наша "незламність" — це не відчайдушність чи якась сліпа безрозсудність, а генетична пам’ять: нас століттями намагаються знищити, а ми все одно, наперекір усьому, вистоюємо. І в цьому всьому ще й готуємо, розвиваємо свої таланти, мріємо, шукаємо любов і хочемо бути красивими".

Відео дня

Україна має талант

Легендарний проєкт "Україна має талант" та довгоочікуваний "МастерШеф. Професіонали", новий сезон реаліті "Зважені та щасливі" та новий "Холостяк". "Супермама", яка доводить, що українські матусі можуть все. Нові епізоди улюблених серіалів "Лікарі", "К.О.Д.", "Кохання та полум’я" та "Сліпа". Прем’єри осені на СТБ знову розповідатимуть історії українців, у яких кожен глядач впізнає щось своє: бажання бути коханим, потребу змінитися, пошук опори та сили рухатися вперед.

Вікна-новини у складі об’єднаної редакції новин Starlight Media продовжують оперативно інформувати українців у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" на ICTV.

"МастерШеф. Професіонали"-5 — з 22 серпня, щосуботи о 19:00

22 серпня на СТБ стартує 5-й сезон "МастерШеф. Професіонали"

22 серпня на СТБ стартує довгоочікуваний 5-й сезон "МастерШеф. Професіонали" — сезон, у якому кухарі змагатимуться не лише за перемогу, а й за можливість довести, що професійна українська кухня може бути сучасною та сміливою.

З учасниками працюватиме оновлена суддівська трійка. До Ектора Хіменеса-Браво та Володимира Ярославського приєднався шеф-кухар та ресторатор Алекс Якутов. Ольга Мартиновська, вперше в історії "МастерШеф", стала ведучою проєкту.

Професіонали готуватимуть за кулінарними трендами року (страви за мотивами українських міфічних істот), переосмислюватимуть традиційні страви (качана кашу в street food) та високу кухню. Працюватимуть із недооціненими українськими продуктами та із давніми кулінарними техніками — від запікання в сіні та глині до фламбаду. Готуватимуть сучасні cooking boxes та змагатимуться за голоси підписників у конкурсі "Інсташедевр". На кухні "МастерШеф. Професіонали" з’явиться корейський hot table з вбудованим грилем, на якому судді самі доготовлюватимуть страви.

Допомога своїм та спеціальні вечері традиційно в полі уваги "МастерШеф". На Контрактовій площі команди проведуть великий благодійний конкурс для збору коштів на допомогу літнім мешканцям прифронтових міст. В Бучі спробують себе у ролі кухарів для 210 школярів громади. В одному з випробувань сезону кухарі досліджуватимуть, як ми сприймаємо їжу, коли на перший план виходять смак, аромат і текстура. Гостями цієї вечері стануть люди з порушеннями зору.

А також на глядачів чекає новорічно-різдвяний епізод.

Переможець сезону отримає грошову винагороду в розмірі 750 тисяч гривень та навчання в італійській кулінарній академії в Турині.

Судді проєкту: Ектор Хіменес-Браво, Алекс Якутов, Володимир Ярославський

Ведуча: Ольга Мартиновська

Виробництво: Starlight Production

На СТБ стартує довгоочікуваний 5-й сезон "МастерШеф. Професіонали" На СТБ стартує довгоочікуваний 5-й сезон "МастерШеф. Професіонали"

"Україна має талант" — з 23 серпня, щонеділі о 19:00

До 35-річчя Незалежності в ефірі СТБ стартує новий сезон легендарного проєкту "Україна має талант". Про мрії, про гордість за своїх, про унікальні таланти, народжені війною та людей, які відточують свою майстерність роками. Про перемоги, що надихають, сміливість, яка є у кожному з нас та силу волі, яку не зламати.

На сцену проєкту вийдуть учасники різного віку та професій, цивільні та військові. Ті, хто мешкають у містах, де відчуваються усі жахи російської агресії. Хто були змушені покинути рідні домівки. Хто завдяки своєму таланту почав нове життя. І ті, хто уже підкорив світові майданчики та повернувся додому, аби про їхній талант дізналися і тут.

Дівчина з Вовчанська, чий виступ змусив плакати Артема Пивоварова. Ветеран російсько-української війни, який після поранення навчився бачити по-іншому. Зірки "Цирку дю Солей" та піаніст, який своїм виконанням змушує переосмислити класичні твори. Повітряні акробати, танцівники, музиканти й стендапери, фокусники та підкорювач роботів. Хтось уперше вийде на цю легендарну сцену, а хтось повернеться за реваншем або встановити світовий рекорд.

Кожен з виступів на сцені "Україна має талант" змусить сміятися, плакати та захоплюватися своїми. А про те, що відбувалося за лаштунками, глядачі побачать в ексклюзивному бекстейдж-шоу "У серці таланту" з Іваном Люлєновим на офіційному Youtube-каналі "Україна має талант" одразу після телевізійних випусків.

Журі: Артем Пивоваров, Олена Кравець, Стас Боклан

Ведучий: Григорій Решетник

Ведучий бекстейджу: Іван Люлєнов

Виробництво Starlight Production

Кожен з виступів на сцені "Україна має талант" змусить сміятися, плакати та захоплюватися своїми Кожен з виступів на сцені "Україна має талант" змусить сміятися, плакати та захоплюватися своїми Кожен з виступів на сцені "Україна має талант" змусить сміятися, плакати та захоплюватися своїми

"Супермама", 12 сезон — з 21 вересня пн-чт о 18:50

Культове сімейне реаліті "Супермама" розпочинає новий сезон із новими героїнями

Культове сімейне реаліті розпочинає новий сезон із новими героїнями та яскравими історіями про всі виклики материнства. Цієї осені за звання супермами змагатимуться колоритні та сміливі матусі, кожна з яких має власний погляд на виховання дітей.

Вже на одному з перших ефірних тижнів героїні з Закарпаття неабияк приголомшать Дмитра Карпачова, а декому доведеться відповідати за свої вчинки. Глядачі побачать справжніх українських матусь із перчинкою, із здатністю витримати найтяжчі випробування та вмінням постояти за себе і свою родину.

Наші Супермами вкотре доведуть: українки незламні, сильні, сміливі та можуть усе.

Ведучий: Дмитро Карпачов

Виробництво: Starlight Production

Супермами вкотре доведуть: українки можуть усе Супермами вкотре доведуть: українки можуть усе

"Холостяк", 15 сезон — скоро

Найромантичніше реаліті країни "Холостяк" 15 сезон

Цієї осені найромантичніше реаліті країни розпочне нову історію кохання. Головним героєм 15-го сезону став В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, колишній гравець NBA, багаторічний капітан національної збірної України, підприємець і батько.

За його плечима — роки професійного спорту, виступи за найсильнішу баскетбольну лігу світу, життя між різними країнами та перемоги, які виборюються на спортивному майданчику. Але тепер перед В’ячеславом інша мета, на шляху досягнення якої немає турнірної таблиці та гарантованого результату.

У 38 років Холостяк готовий відкрити нову сторінку свого життя та зустріти жінку, з якою захоче розділити майбутнє. Для когось із героїнь проєкту знайомство з Вячеславом стане першою зустріччю з Холостяком, а для когось — продовженням історії, яка почалася задовго до зйомок реаліті.

А про все, що відбувалося після побачень та в будинку дівчат, вже традиційно дослідить ведуча ексклюзивного бекстейджу "Холостяк" Наталка Денисенко. Вона знайомитиметься з головним героєм так само, як і глядачі. І покаже те, що завжди залишається поза основною історією: життя за лаштунками, емоції після церемоній троянд, несподівані моменти та відверті розмови з В’ячеславом Кравцовим і героїнями.

Ведучий: Григорій Решетник

Ведуча бекстейджу: Наталка Денисенко

Виробництво: Starlight Production

Холостяк готовий відкрити нову сторінку свого життя Холостяк готовий відкрити нову сторінку свого життя Холостяк готовий відкрити нову сторінку свого життя

"Зважені та щасливі", 11 сезон — скоро

"Зважені та щасливі" повертаються з новими правилами

Цієї осені "Зважені та щасливі" повертаються з новими правилами. На місце в таборі схуднення претендують 18 учасників, але здійснити цю мрію і потрапити до команд досвідчених тренерів Марини Боржемської та Олексія Новікова після першого випробування зможуть лише 14 з них. Ще четверо залишаться у сірій зоні із сірими футболками. Щотижня вони матимуть шанс вибороти місце в одній із команд, демонструючи найкращий результат. Водночас хтось із учасників основного складу ризикує опинитися на їхньому місці. Тож тепер кожен тиждень для героїв проєкту це не лише боротьба за власну трансформацію, а й постійна конкуренція за місце в команді.

А між тренерами розпочинається власне протистояння. Олексій Новіков має намір взяти реванш, але Марина Боржемська не з тих, хто дозволить побороти результат своєї команди.

На шляху до трансформації учасників також супроводжуватимуть ведучий Даніель Салем, лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус і коуч Дмитро Карпачов.

Ведучий: Даніель Салем

Тренери: Марина Боржемська та Олексій Новіков

Експерти проєкту: Світлана Фус та Дмитро Карпачов

Виробництво: Starlight Production

"Зважені та щасливі" повертаються "Зважені та щасливі" повертаються "Зважені та щасливі" повертаються

Серіал "Лікарі-2" — з 31 серпня, пн-чт о 22:00

Продовження серіалу про медиків "Лікарі"

Продовження серіалу про медиків, які щодня борються за життя пацієнтів, працюють з найскладнішими діагнозами та водночас намагаються зберігати оптимізм. Нові історії пацієнтів, нові емоції та навіть власні "Холостяк", "Зважені" та "Сліпа" в стінах однієї лікарні!

У ролях: Валентин Томусяк, Кришталь Михайло, Кукуюк Михайло, Романов Михайло, Панкова Олександра, Хорольська Катерина, Лючія Кургинян, Пилипенко Олександр, Орест Пасічник, Прокопчук Кирило, Ігор Гартман, Альохін Андрій, Яремчук Ганна, Кірпічова Світлана, Левченко Вікторія, Ганна Петраш, Петровська Марго та інші

Режисери: Сергій Сотниченко, Сергій Толкушкін

Виробництво FILM.UA на замовлення телеканалу СТБ

"Лікарі": нові історії пацієнтів, нові емоції Фото: СТБ

Серіал "К.О.Д.", 6-й сезон — скоро

Спецпідрозділ "К.О.Д" готовий до нових викликів, гучних справ та найскладніших розслідувань.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук, Олексій Суровцев, Олександр Боднар, Ірина Мордусенко, Міла Римар, Альберт Малик, Анна Волошина, Роман Муленко, Наталія Телли, Альбіна Перерва, Маргарита Баласанян, Маркіян Мірошниченко, Олександр Греков, Станіслав Крушинський, Олена Вознесенська, Ірина Бубякіна, Руслан Коваль, Олександр Мавріц

Виробництво — SPACE Production спільно з телеканалом СТБ

Спецпідрозділ "К.О.Д" готовий до нових викликів Фото: СТБ

Серіал "Кохання та полум’я-2" — скоро

2-й сезон гостросюжетної мелодрами "Кохання та полум’я" — одна з найочікуваніших прем’єр осені. Серіал, присвячений українським рятувальникам, які щодня ризикують власним життям, аби врятувати інших, полюбився мільйонам українців.

Цієї осені глядачі дізнаються, як продовжилася історія Тараса та Каті, а також побачать нових героїв у виконанні Антоніни Хижняк, Вікторії Литвиненко, Михайла Дзюби та ін.

У ролях: Катерина Кузнєцова, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Надія Хільська, Роман Ясіновський, Максим Рягін, Сергій Мітрюшин, Олег Іваниця, Михайло Кришталь, Альбіна Корж, Марія Петренко, Сергій Журавльов, Вікторія Литвиненко, Михайло Дзюба, Андрій Дебрін

Режисер: Віталій Кукса

Виробництво: Starlight Production за підтримки Держкіно, у співпраці з ДСНС України та медіасервісом MEGOGO

2-й сезон гостросюжетної мелодрами "Кохання та полум`я" 2-й сезон гостросюжетної мелодрами "Кохання та полум`я"

Серіал "Сліпа", нові серії — з 11 вересня, щоп’ятниці

У новому сезоні "Сліпа" знов нагадає, якою потужною може бути наша любов, як сильно ми віримо в диво і як відчайдушно робимо усе, аби врятувати найрідніших!

Незряча провидиця баба Люба з дитинства володіє мудрістю предків. Завдяки прикметам і особливим знанням вона допомагає людям, які звертаються до неї по допомогу, захистити себе і близьких від негараздів, уникнути обману або врятувати родину.

Виробництво: SPACE Production для телеканалу СТБ

У новому сезоні "Сліпа" знов нагадає, якою потужною може бути наша любов Фото: Пресслужба СТБ

Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках телеканалу CТБ:

сайт Facebook Instagram YouTube TikTok Telegram Viber