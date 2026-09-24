Умерла актриса Марина Влади: что известно о последней жене Владимира Высоцкого

В возрасте 88 лет умерла актриса и певица Марина Влади — последняя жена советского актера кино и театра, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого

О смерти вдовы Высоцкого сообщает французская газета Le Monde.

Марина Влади (урожденная Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) — французская актриса, певица и писательница. Однако больше всего известна на постсоветском пространстве, как последняя жена Владимира Высоцкого. Они поженились в 1970 году и оставались вместе до смерти поэта в 1980-м.

Марина Влади — биография

Кэтрин Марина де Полякова-Байдарова родилась 10 мая 1938 года в Клиши (в то время — департамент Сена, ныне — О-де-Сен), была дочерью Владимира Полякова — оперного баритона, приехавшего во Францию ​​в 1915 году, чтобы вступить в ряды армии и сражаться против немецких войск.

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Ее мать, балерина Милица Энвальд, дочь русского генерала, эмигрировала ​​в 1917 году, спасаясь от большевистской революции.

Семья артистов жила в нужде: отец переквалифицировался в каменщика, и им с трудом удавалось оплачивать муниципальное жилье и воспитывать четырех дочерей.

Девочки пошли по стопам родителей и посвятили себя творчеству. Начав делать карьеру, все четыре дочери взяли себе псевдонимы. Ольга стала Ольгой Варен — телережиссером (умерла в 2009 году). Таня стала Одиль Версуа (умерла в 1980 году), Милица — Элен Валье (умерла в 1988 году), а Марина — Мариной Влади (в честь отца, которого звали Владимир).

Став актрисами, сестры Поляковы в 1967–1968 годах записали две пластинки с русскими песнями (первая из них была удостоена премии Академии Шарля Кро) и вместе сыграли в пьесе Антона Чехова "Три сестры".

За свою карьеру Влади снялась более чем в 100 фильмах. В 1963 году она получила премию Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль за фильм "Королева пчел".

Знакомство с Высоцким

В 1967 году Марина Влади, уже будучи была знаменитой французской актрисой, приехала в Москву на культурное мероприятие, и однажды решила заглянуть в Театр на Таганке. В тот вечер шла репетиция "Пугачева", и Высоцкий играл роль Хлопуши. Она влюбилась в него с первого взгляда.

После спектакля их познакомили общие друзья, и уже через несколько часов Высоцкий сказал: "Я буду петь только для тебя" .

"В тот вечер я вдруг поняла, что встретила человека, который изменит всю мою жизнь", — вспоминала потом Влади.

Несмотря на то, что их роман был стремительным, пара поженилась не сразу. На момент начала этих отношений Высоцкий был женат, а у Влади уже был за плечами неудачный брак. Пара поженилась только 1 декабря 1970 года, сыграв скромную свадьбу.

Марина Влади и Владимир Высоцкий Фото: из открытых источников

Любовь и страсть на расстоянии

Однако после медового месяца они снова расстались, поскольку в Влади в Париже была работа, а у Высоцкого — театр и концерты дома. Они ездили друг к другу, проводя вместе недели и иногда даже месяцы.

Чтобы иметь возможность чаще приезжать в СССР, Марина вступила в Коммунистическую партию Франции, чтобы без лишних препятствий получать визы.

Их отношения были непростыми, потому что расстояние, ревность, а затем и алкогольная зависимость Высоцкого оборачивались проблемами, однако несмотря на это, они продолжали оставаться вместе.

К 1980 году здоровье Высоцкого ухудшилось. Летом Марина была в Париже, но они продолжали созваниваться. Последний их разговор состоялся 23 июля 1980 года. Владимир говорил, что чувствует себя лучше, что хочет изменить жизнь. Марина верила ему, но уже через двое суток ей сообщили о трагедии. 25 июля 1980 года Владимира Высоцкого не стало

Ее данью памяти артисту стала книга "Владимир, или Прерванный полет", где она откровенно рассказала о большой любви к своему мужу.

Напомним, Фокус писал, что

В 2011 году Марина Влади осудила создателей фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой".

"До сих пор я отказывалась об этом говорить, ибо считаю, что эта картина оскорбляет Высоцкого, его искусство, его память, а также нашу общую жизнь. Она была создана с помощью его старшего сына. Это уже меня шокировало. И я видела, как сын хвастается тем, что, добиваясь для актера наибольшего сходства с Высоцким, они сделали копию из силикона с посмертной маски Володи, которую я сама сняла. Это не только скандально, а даже страшно. Это аморально и неэтично. И если бы я была верующей, я бы сказала, что это грех. Я в отчаянии и в печали" — говорила она.

Вдова Владимира Высоцкого Марина Влади предположила, что ее муж был бы не в восторге от нынешнего положения дел в России.

Также мы рассказывали, что Влади подала в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в миллион рублей к издательскому дому "Комсомольская правда".