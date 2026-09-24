Померла актриса Марина Владі: що відомо про останню дружину Володимира Висоцького

У віці 88 років померла актриса та співачка Марина Владі — остання дружина радянського актора кіно і театру, поета та виконавця Володимира Висоцького

Про смерть вдови Висоцького повідомляє французька газета Le Monde.

Марина Владі (уроджена Катерина-Марина Полякова-Байдарова) — французька актриса, співачка та письменниця. Однак найбільше вона відома на пострадянському просторі як остання дружина Володимира Висоцького. Вони одружилися у 1970 році й залишалися разом до смерті поета у 1980-му.

Марина Владі — біографія

Кетрін Марина де Полякова-Байдарова народилася 10 травня 1938 року в Кліші (на той час — департамент Сена, нині — О-де-Сен). Вона була дочкою Володимира Полякова — оперного баритона, який приїхав до Франції у 1915 році, щоб вступити до лав армії та воювати проти німецьких військ.

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Її мати, балерина Міліца Енвальд, дочка російського генерала, емігрувала у 1917 році, рятуючись від більшовицької революції.

Сім’я артистів жила у скруті: батько перекваліфікувався на муляра, і їм ледве вдавалося оплачувати комунальне житло та виховувати чотирьох дочок.

Дівчата пішли шляхом батьків і присвятили себе творчості. Почавши будувати кар’єру, усі чотири доньки взяли собі псевдоніми. Ольга стала Ольгою Варен — телережисеркою (померла у 2009 році). Таня стала Оділь Версуа (померла в 1980 році), Міліца — Елен Вальє (померла в 1988 році), а Марина — Мариною Владі (на честь батька, якого звали Володимир).

Ставши актрисами, сестри Полякові у 1967–1968 роках записали два альбоми з російськими піснями (перший із них був удостоєний премії Академії Шарля Кро) і разом зіграли у п’єсі Антона Чехова "Три сестри".

За свою кар'єру Владі знялася у понад 100 фільмах. У 1963 році вона отримала премію Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль у фільмі "Королева бджіл".

Знайомство з Висоцьким

У 1967 році Марина Владі, яка на той час уже була відомою французькою актрисою, приїхала до Москви на культурний захід і одного разу вирішила завітати до Театру на Таганці. Того вечора відбувалася репетиція вистави "Пугачов", і Висоцький грав роль Хлопуші. Вона закохалася в нього з першого погляду.

Після вистави їх познайомили спільні друзі, і вже за кілька годин Висоцький сказав: "Я співатиму тільки для тебе".

"Того вечора я раптом усвідомила, що зустріла людину, яка змінить усе моє життя", — згадувала згодом Владі.

Незважаючи на те, що їхній роман розвивався стрімко, пара побралася не відразу. На момент початку цих стосунків Висоцький був одружений, а у Владі вже був за плечами невдалий шлюб. Пара одружилася лише 1 грудня 1970 року, влаштувавши скромне весілля.

Марина Владі та Володимир Висоцький Фото: з відкритих джерел

Кохання та пристрасть на відстані

Однак після медового місяця вони знову змушені були розійтися, оскільки у Владі в Парижі була робота, а у Висоцького — театр і концерти вдома. Вони їздили один до одного, проводячи разом тижні, а іноді навіть місяці.

Щоб мати можливість частіше приїжджати до СРСР, Марина вступила до Комуністичної партії Франції, аби без зайвих перешкод отримувати візи.

Їхні стосунки були непростими, оскільки відстань, ревнощі, а згодом і алкогольна залежність Висоцького спричиняли проблеми, проте, незважаючи на це, вони продовжували залишатися разом.

До 1980 року стан здоров’я Висоцького погіршився. Влітку Марина перебувала в Парижі, але вони продовжували телефонувати одне одному. Їхня остання розмова відбулася 23 липня 1980 року. Володимир казав, що почувається краще, що хоче змінити своє життя. Марина вірила йому, але вже через дві доби їй повідомили про трагедію. 25 липня 1980 року Володимира Висоцького не стало

Вшануванням пам'яті артиста стала її книга "Володимир, або Перерваний політ", у якій вона відверто розповіла про велике кохання до свого чоловіка.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що

У 2011 році Марина Владі засудила творців фільму "Висоцький. Дякую, що живий".

"Досі я відмовлялася про це говорити, бо вважаю, що цей фільм ображає Висоцького, його мистецтво, його пам’ять, а також наше спільне життя. Його зняли за участю його старшого сина. Це вже мене шокувало. І я бачила, як син хвалиться тим, що, прагнучи досягти для актора найбільшої схожості з Висоцьким, вони зробили копію з силікону з посмертної маски Володі, яку я сама зняла. Це не тільки скандально, а навіть страшно. Це аморально й неетично. І якби я була віруючою, я б сказала, що це гріх. Я у відчаї й у смутку", — говорила вона.

Вдова Володимира Висоцького Марина Владі припустила, що її чоловік не був би в захваті від нинішнього стану справ у Росії.

Також ми повідомляли, що Владі подала до Савеловського суду Москви позов про захист честі та гідності та відшкодування моральної шкоди у розмірі мільйона рублів до видавничого дому "Комсомольська правда".