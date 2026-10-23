Бадоев наложил вето, DJ KOROLOVA пообещала победителю трек для всего мира, а Козловский признался: "Я более закомплексован, чем эти ребята" — 6-й выпуск "Фабрики зірок" на SWEET.TV

Виталий Козловский откровенно рассказал о своем пути, DJ KOROLOVA пообещала записать совместный трек с победителем шоу, а Алан Бадоев впервые использовал свое единственное вето за сезон. Шестой выпуск "Фабрики зірок" на SWEET.TV был посвящен украинской поэзии, которую современные артисты переосмыслили через музыку. Его уже можно посмотреть только на SWEET.TV.

На сцене выступили Виталий Козловский, OTOY, Кристина Соловий и DJ KOROLOVA, а специальные музыкальные номера представили OTOY и PHIL IT. "Фабриканты" также приняли участие в масштабной хореографической постановке Виталия Ажнова.

"Я, наверное, более закомплексован, чем эти ребята": Виталий Козловский сравнил талант-шоу 2003 года и современную "Фабрику зірок"

Виталий Козловский сам участвовал в шоу талантов еще в 2003 году, поэтому ему есть с чем сравнить современную "Фабрику зірок". Певец признается: те времена он вспоминает как очень наивное детство, ведь сейчас уровень подготовки молодых артистов и культура выступлений кардинально изменились. Особенно его поразила внутренняя свобода участников "Фабрики" и то, что все поют вживую.

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"Тогда мы не исполняли песни вживую во время выступления, а здесь все поют вживую, все настолько профессиональны и голосисты! Мне кажется, молодежь сейчас четко знает, чего хочет, и не идет на компромиссы.Для них это возможность раскрыться и почувствовать свободу. Это вообще не закомплексованные ребята. Я даже скажу больше: наверное, я более закомплексован, чем они", — поделился артист.

Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок

На шестом прайме Козловский вышел на сцену вместе с DYKYI, BEREZA и TENDER DI. Певец отметил, что у каждого из них уже есть собственное видение музыки — например, DYKYI четко позиционирует себя как инди-исполнитель. Козловский иронично добавил, что сам только сейчас окончательно пришел к пониманию собственной ниши:

"Я понял, что я эстрадный, попсовый певец, который должен работать для своей аудитории — прежде всего для женщин. А раньше хотелось и так себя показать, и эдак, но это не срабатывает. Надо просто быть собой".

Вспомнив свой сложный путь, разрыв с продюсером и многочисленные испытания, артист подчеркнул, что ни о чем не жалеет и не считает себя наставником для молодежи, ведь каждому предстоит пройти через свои взлеты и падения:

"Без этого опыта я бы сегодня не смог выйти на сцену таким, каким я есть — уверенным и спокойным. Все эти неудачи и обстоятельства сформировали меня. Главное — следовать зову сердца. Мне понадобилось время, чтобы прийти к самому себе, и я это очень ценю".

Кроме того, певец отметил важность развития украинского контента, музыки и развлекательных проектов в условиях войны:

"Сейчас мы все живем в атмосфере всеобщего горя. Вот какая была ночь — какие страшные взрывы… А сегодня мы пришли и погрузились в творчество, которое дарит нам связь друг с другом, возможность услышать качественную музыку и получить положительные эмоции. Пока вы живы, вы должны искать яркие моменты, чувствовать хотя бы на мгновение, что вы счастливый человек. Жизнь и любовь — это высокие вибрации. Этот проект как раз об этом — о любви и о шансе для молодежи, которая не представляет своей жизни без сцены", — подытожил Виталий Козловский.

Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок

DJ KOROLOVA пообещала победителю "Фабрики зірок" трек, который услышит весь мир

DJ KOROLOVA впервые побывала на "Фабрицi зірок" и, судя по всему, сама не ожидала, насколько ее увлечет атмосфера шоу. После эфира артистка пообещала записать совместную песню с победителем проекта — и не просто выпустить трек, а сделать так, чтобы его услышали далеко за пределами Украины.

"Я впервые на "Фабрицi зірок", я сегодня так взволновалась, что просто думаю: о Боже, вы это слышите? О боже мой, эта энергия, она просто разрывает меня на части. Я на все сто уверена, что запишу какой-нибудь потрясающий трек с победителем "Фабрики", я обещала. И мы будем играть этот трек по всему миру, потому что наших, украинцев, должны услышать везде", — заявила DJ KOROLOVA.

Поэтому победа в "Фабрицi зірок" может принести одному из участников не только титул, но и возможность поработать с артисткой мирового уровня над новой музыкой и заявить о себе международной аудитории.

Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок

Алан Бадоев впервые воспользовался своим единственным правом вето: что произошло во время номинации?

Самый напряженный момент шестого прайма развернулся вокруг номинации, в которой оказались POVIN, NANA SOLIS и дуэт LILIYA & LESAN. Зрители спасли POVIN, но борьба была чрезвычайно напряженной: разница между ней и дуэтом LILIYA & LESAN составила всего два процентных пункта.

Казалось бы, результаты голосования должны были определить дальнейший ход событий. Однако команда проекта приняла неожиданное решение, а Алан Бадоев решил использовать свое единственное вето за сезон.

Перед оглашением решения тренер обратился к фабрикантам и объяснил, почему не готов просто расстаться с одной из номинационных команд:

"Я вами всеми горжусь, это правда. Но я не могу отпустить дуэт, который сам создал. Сегодня я действительно использую свою единственную возможность спасти кого-то, и я использую ее ради очень классных ребят, чья песня так же стремительно поднимается в чартах. Сегодня я спасу вас", — заявил Алан Бадоев.

Но на этом интрига не закончилась: команда проекта также приняла решение, которое существенно повлияло на исход номинации. Что именно произошло и как в итоге изменилась судьба фабрикантов, зрители узнают из полного выпуска.

Шестой прайм напомнил, что "Фабрика зірок" — это не только соревнование за место в финале. Это пространство, где молодые исполнители могут экспериментировать, приобретать опыт и находить свой собственный голос, а украинская поэзия обретает новое современное звучание.

Шестой выпуск шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен на слова украинских поэтов" — смотрите только на SWEET.TV.