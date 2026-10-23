Бадоєв використав вето, DJ KOROLOVA пообіцяла переможцю трек для всього світу, а Козловський зізнався: "Я закомплексованіший за цих хлопців" — 6-й прайм "Фабрики зірок" на SWEET.TV

Віталій Козловський відверто розповів про власний шлях, DJ KOROLOVA пообіцяла записати спільний трек із переможцем шоу, а Алан Бадоєв уперше використав своє єдине вето за сезон. Шостий прайм «Фабрики зірок» на SWEET.TV присвятили українській поезії, яку сучасні артисти переосмислили через музику. Його вже можна подивитись тільки на SWEET.TV.

На сцені виступили Віталій Козловський, OTOY, Христина Соловій і DJ KOROLOVA, а спеціальні музичні номери представили OTOY та PHIL IT. Фабриканти також долучилися до масштабної пластичної постановки Віталія Ажнова.

"Я, напевно, більш закомплексований, ніж ці хлопці": Віталій Козловський порівняв талант-шоу 2003 року й сучасну "Фабрику зірок"

Віталій Козловський сам брав участь у талант-шоу ще у 2003 році, тож йому є із чим порівняти сучасну "Фабрику зірок". Співак зізнається: ті часи згадує як дуже наївне дитинство, адже зараз рівень підготовки молодих артистів і культура виступів кардинально змінилися. Особливо його вразила внутрішня свобода фабрикантів та те, що всі співають наживо.

"Тоді ми не виконували пісні наживо під час виступу, а тут усі співають наживо, всі настільки професійні й голосисті! Мені здається, молодь зараз чітко знає, чого хоче, і не йде на компроміси.Для них це можливість відкритися і відчути свободу. Це взагалі не закомплексовані хлопці. Я більше скажу: напевно, я більш закомплексований, ніж вони", — поділився артист.

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Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок

На шостому праймі Козловський вийшов на сцену разом із DYKYI, BEREZA та TENDER DI. Співак відзначив, що кожен із них уже має власне бачення музики — наприклад, DYKYI чітко позиціонує себе як інді-виконавець. Козловський іронічно додав, що сам тільки зараз остаточно прийшов до розуміння власної ніші:

"Я зрозумів, що я естрадний, попсовий співак, який має працювати для своєї аудиторії — перш за все для жінок. А раніше хотілося і так себе показати, і едак, але це не працює. Треба просто бути собою".

Згадавши свій складний шлях, розрив із продюсером та численні випробування, артист наголосив, що ні про що не шкодує і не вважає себе порадником для молоді, адже кожен має пройти власні злети й падіння:

"Без цього досвіду я би сьогодні не міг вийти на сцену таким, яким є — впевненим і спокійним. Усі ці програші та обставини викристалізували мене. Головне — йти за покликом серця. Мені знадобився час, щоб прийти до самого себе, і я це дуже ціную".

Також співак відзначив важливість розвитку українського контенту, музики та розважальних проєктів під час війни:

"Ми зараз всі живемо в парадигмі суцільного горя. От яка ніч була — які страшні прильоти… А сьогодні ми прийшли і занурилися в творчість, яка дарує зв'язок одне з одним, можливість почути якісну музику та отримати позитивні емоції. Допоки ви живі, ви маєте шукати яскраві моменти, відчувати хоча б на мить, що ви щаслива людина. Життя і любов — це високі вібрації. Цей проєкт саме про це — про любов і про шанс для молоді, яка не уявляє свого життя без сцени", — резюмував Віталій Козловський.

Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок

DJ KOROLOVA пообіцяла переможцю "Фабрики зірок" трек, який почує весь світ

DJ KOROLOVA вперше завітала на "Фабрику зірок" і, схоже, сама не очікувала, наскільки її захопить атмосфера шоу. Після прайму артистка пообіцяла записати спільну пісню з переможцем проєкту — і не просто випустити трек, а зробити так, щоб його почули далеко за межами України.

"Я вперше на "Фабриці зірок", я так наемоціонувалася сьогодні, що просто думаю: о Боже, ви це чуєте? О май гад, ця енергетика, вона просто розпирає. Я стовідсотково вважаю, що запишу якийсь бомбезний трек із переможцем "Фабрики", я пообіцяла. І ми будемо грати цей трек по всьому світу, тому що наших, українських, мають почути скрізь", — заявила DJ KOROLOVA.

Тож перемога у "Фабриці зірок" може принести одному з учасників не лише титул, а й можливість попрацювати з артисткою світового рівня над новою музикою та заявити про себе міжнародній аудиторії.

Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок Фабрика зірок

Алан Бадоєв уперше використав своє єдине вето: що сталося під час номінації?

Найнапруженіший момент шостого прайму розгорнувся навколо номінації, у якій опинилися POVIN, NANA SOLIS та дует LILIYA & LESAN. Глядачі врятували POVIN, але боротьба була надзвичайно щільною: різниця між нею та дуетом LILIYA & LESAN становила лише два відсоткові пункти.

Здавалося б, результати голосування мали визначити подальший перебіг подій. Однак команда проєкту вдалася до несподіваного рішення, а Алан Бадоєв вирішив використати своє єдине вето за сезон.

Перед оголошенням рішення наставник звернувся до фабрикантів і пояснив, чому не готовий просто попрощатися з одним із номінаційних складів:

"Я вами всіма пишаюсь, це правда. Але я не можу відпустити дует, який сам зробив. Сьогодні я дійсно витрачу свою єдину можливість врятувати і я витрачу її на дуже крутих людей, пісня яких так само підіймається в чартах. Я сьогодні врятую вас", — заявив Алан Бадоєв.

Але на цьому інтрига не закінчилася: команда проєкту також ухвалила рішення, яке суттєво вплинуло на розв’язку номінації. Що саме відбулося та як зрештою змінилася доля фабрикантів, глядачі дізнаються з повного випуску.

Шостий прайм нагадав, що "Фабрика зірок" — це не тільки змагання за місце у фіналі. Це простір, де молоді виконавці можуть експериментувати, здобувати досвід і знаходити власний голос, а українська поезія отримує нове сучасне звучання.

Шостий прайм "Фабрики зірок" — "Вечір пісень на українську поезію" — дивіться тільки на SWEET.TV.