"Фабрика зірок": Руслана готовит особые "Дикие танцы", а MÉLOVIN, Monokate, Олена Тополя и КИЛИММЕН выступят вместе с фабрикантами

На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" в партнерстве с Суспiльним мовленням. На этот раз участники "Фабрики" выйдут на сцену вместе с украинскими артистами, представлявшими нашу страну на международном песенном конкурсе. Приглашенным ведущим вечера станет Тимур Мирошниченко, а четвертым судьей — Дмитрий Шуров.

Зрителей ждут выступления артистов с Русланой, Оленой Тополей, KILIMMEN (Kalush Orchestra), TVORCHI, Monokate и MÉLOVIN. Специально для прайма также выступят Роман Калин ("Гринджолы") и LAUD.

Руслана — о "Евровидении" и необычных "Диких танцах"

Победительница "Евровидения-2004" Руслана поделилась воспоминаниями о конкурсе и рассказала, чему ее научил этот опыт. После победы певица встретилась за кулисами с греческим артистом Сакисом Рувасом, занявшим третье место. Несмотря на собственные эмоции после конкурса, он искренне поздравил Руслану. Этот момент запомнился ей как напоминание о том, что даже в самой напряженной музыкальной борьбе артисты могут оставаться прежде всего музыкантами.

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"Поэтому я очень благодарна "Евровидению" за то, что люди там остаются прежде всего артистами. Каким бы сложным или решающим для дальнейшей судьбы ни был этот батл, самое главное, что мы остаемся музыкантами, и для нас нет ничего важнее музыки".

В седьмом выпуске шоу "Прайм" Руслана представит специальную постановку "Диких танцев" вместе с фабрикантом. Кого именно мы увидим рядом с певицей на сцене, пока остается интригой. Сама Руслана предлагает не торопиться с раскрытием подробностей:

"Я не хочу ничего говорить заранее, потому что хочу, чтобы это оставалось интригой. Я хочу, чтобы люди с нетерпением ждали этой интриги, а наша задача — не давать обещаний, а зарядить людей энергией".

Станет ли "Фабрика зірок" шагом к "Евровидению"? Станет ли "Фабрика зірок" шагом к "Евровидению"?

Кроме того, артистка напоминает, что "Дикие танцы" — это не просто песня или выступление, а особое состояние:

"Дикие танцы — это состояние. Дикие танцы — это люди, объединенные драйвом и желанием зажигать, а также быть непревзойденными в этом драйве. Зажигать до беспамятства. Заряжать друг друга. Именно это для меня "Дикие Танцы" на данный момент".

MÉLOVIN — о встрече с Жан-Полем Готье и шансе заявить о себе

Своими воспоминаниями об участии в "Евровидении" поделился и MÉLOVIN. Артист вспомнил, как его поразило то, что французский дизайнер Жан-Поль Готье посмотрел его конкурсное выступление, а после него пришел за кулисы, чтобы лично поделиться впечатлениями.

MÉLOVIN также советует исполнителям попробовать свои силы на "Евровидении". По его мнению, конкурс может стать шансом найти свою аудиторию, заявить о себе в Украине и выйти на международный уровень.

На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"

Станет ли "Фабрика зірок" шагом к "Евровидению"?

Для участников "Вечера песен Евровидения" — это возможность поработать с различными музыкальными жанрами, выступить бок о бок с опытными артистами и попробовать себя в новых сценических образах. А для зрителей — возможность увидеть, как участники переосмысливают известные песни и раскрываются в новых музыкальных форматах.

Главные интриги вечера — кто именно из фабрикантов покинет "Фабрику зiрок" и решится ли кто-нибудь из участников подать заявку на "Евровидение"?

Так что поддержите своего фаворита, пока ваш голос может повлиять на результат! Голосование продолжается на сайте SWEET.TV — отдайте свой голос за того, кто, по вашему мнению, должен продолжить борьбу за победу.