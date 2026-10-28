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"Фабрика зірок": Руслана готовит особые "Дикие танцы", а MÉLOVIN, Monokate, Олена Тополя и КИЛИММЕН выступят вместе с фабрикантами

Руслана, "Дикие танцы", "Фабрика зірок", SWEET.TV, седьмой выпуск прайм-шоу "Фабрика зірок", "Вечер песен Евровидения"
На седьмом прайме Руслана представит специальную постановку "Диких танцев"

На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения" в партнерстве с Суспiльним мовленням. На этот раз участники "Фабрики" выйдут на сцену вместе с украинскими артистами, представлявшими нашу страну на международном песенном конкурсе. Приглашенным ведущим вечера станет Тимур Мирошниченко, а четвертым судьей — Дмитрий Шуров.

Зрителей ждут выступления артистов с Русланой, Оленой Тополей, KILIMMEN (Kalush Orchestra), TVORCHI, Monokate и MÉLOVIN. Специально для прайма также выступят Роман Калин ("Гринджолы") и LAUD.

Руслана — о "Евровидении" и необычных "Диких танцах"

Победительница "Евровидения-2004" Руслана поделилась воспоминаниями о конкурсе и рассказала, чему ее научил этот опыт. После победы певица встретилась за кулисами с греческим артистом Сакисом Рувасом, занявшим третье место. Несмотря на собственные эмоции после конкурса, он искренне поздравил Руслану. Этот момент запомнился ей как напоминание о том, что даже в самой напряженной музыкальной борьбе артисты могут оставаться прежде всего музыкантами.

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"Поэтому я очень благодарна "Евровидению" за то, что люди там остаются прежде всего артистами. Каким бы сложным или решающим для дальнейшей судьбы ни был этот батл, самое главное, что мы остаемся музыкантами, и для нас нет ничего важнее музыки".

В седьмом выпуске шоу "Прайм" Руслана представит специальную постановку "Диких танцев" вместе с фабрикантом. Кого именно мы увидим рядом с певицей на сцене, пока остается интригой. Сама Руслана предлагает не торопиться с раскрытием подробностей:

"Я не хочу ничего говорить заранее, потому что хочу, чтобы это оставалось интригой. Я хочу, чтобы люди с нетерпением ждали этой интриги, а наша задача — не давать обещаний, а зарядить людей энергией".

Фабрика зірок, SWEET.TV, седьмой выпуск прайм-шоу Фабрика зірок, "Вечер песен Евровидения"
Станет ли "Фабрика зірок" шагом к "Евровидению"?
Фабрика зірок, SWEET.TV, седьмой выпуск прайм-шоу Фабрика зірок, "Вечер песен Евровидения"
Станет ли "Фабрика зірок" шагом к "Евровидению"?

Кроме того, артистка напоминает, что "Дикие танцы" — это не просто песня или выступление, а особое состояние:

"Дикие танцы — это состояние. Дикие танцы — это люди, объединенные драйвом и желанием зажигать, а также быть непревзойденными в этом драйве. Зажигать до беспамятства. Заряжать друг друга. Именно это для меня "Дикие Танцы" на данный момент".

MÉLOVIN — о встрече с Жан-Полем Готье и шансе заявить о себе

Своими воспоминаниями об участии в "Евровидении" поделился и MÉLOVIN. Артист вспомнил, как его поразило то, что французский дизайнер Жан-Поль Готье посмотрел его конкурсное выступление, а после него пришел за кулисы, чтобы лично поделиться впечатлениями.

MÉLOVIN также советует исполнителям попробовать свои силы на "Евровидении". По его мнению, конкурс может стать шансом найти свою аудиторию, заявить о себе в Украине и выйти на международный уровень.

Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
На SWEET.TV состоится седьмое прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечер песен Евровидения"
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV
Фабрика зірок, SWEET.TV

Станет ли "Фабрика зірок" шагом к "Евровидению"?

Для участников "Вечера песен Евровидения" — это возможность поработать с различными музыкальными жанрами, выступить бок о бок с опытными артистами и попробовать себя в новых сценических образах. А для зрителей — возможность увидеть, как участники переосмысливают известные песни и раскрываются в новых музыкальных форматах.

Главные интриги вечера — кто именно из фабрикантов покинет "Фабрику зiрок" и решится ли кто-нибудь из участников подать заявку на "Евровидение"?

Так что поддержите своего фаворита, пока ваш голос может повлиять на результат! Голосование продолжается на сайте SWEET.TV — отдайте свой голос за того, кто, по вашему мнению, должен продолжить борьбу за победу.