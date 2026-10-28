"Фабрика зірок": Руслана готує особливі "Дикі танці", а MÉLOVIN, Monokate, Олена Тополя та КИЛИММЕН виступлять із фабрикантами

На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу «Фабрика зірок» — "Вечір пісень Євробачення” у партнерстві із Суспільним Мовленням. Цього разу фабриканти вийдуть на сцену разом з українськими артистами, які представляли нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі. Запрошеним ведучим вечора стане Тімур Мірошниченко, а четвертим суддею — Дмитро Шуров.

На глядачів чекають виступи фабрикантів із Русланою, Оленою Тополею, КИЛИММЕН (Kalush Orchestra), TVORCHI, Monokate та MÉLOVIN. Спеціально для прайму також виступлять Роман Калин ("Ґринджоли") та LAUD.

Руслана — про Євробачення та особливі "Дикі танці"

Переможниця Євробачення-2004 Руслана поділилася спогадами про конкурс і розповіла, чого її навчив цей досвід. Після перемоги співачка зустріла за лаштунками грецького артиста Сакіса Руваса, який посів третє місце. Попри власні емоції після конкурсу, він щиро привітав Руслану. Цей момент запам’ятався їй як нагадування про те, що навіть у найнапруженішій музичній боротьбі артисти можуть залишатися насамперед музикантами.

Видео дня

"Тому я дуже вдячна Євробаченню за те, що люди там залишаються перш за все артистами. Батл, який би він не був важкий чи вирішальним для подальшої долі, найголовніше, що ми залишаємося музикантами і для нас немає нічого важливішого за музику".

На сьомому праймі Руслана представить спеціальну постановку "Диких танців" разом із фабрикантом. Кого саме побачимо поруч зі співачкою на сцені, поки залишається інтригою. Сама Руслана пропонує не поспішати з розкриттям деталей:

"Я не хочу нічого говорити наперед, бо я хочу, щоби це залишалося інтригою. Я хочу, щоби люди чекали цю інтригу, а наша задача – не пообіцяти, а зарядити людей".

Чи стане "Фабрика зірок" кроком до Євробачення? Чи стане "Фабрика зірок" кроком до Євробачення?

А ще артистка нагадує, що "Дикі танці" — це не просто пісня чи виступ, а особливий стан:

"Дикі Танці – це стан. Дикі Танці – це люди, об’єднані драйвом і бажанням драйвувати, і бути неперевершеними у цьому драйві. Драйвувати до безтями. Заряджати один одного. Саме це для мене "Дикі Танці" станом на зараз".

MÉLOVIN — про зустріч із Жан-Полем Готьє та шанс заявити про себе

Своїми спогадами про участь у Євробаченні поділився і MÉLOVIN. Артист пригадав, як його вразило те, що французький дизайнер Жан-Поль Готьє побачив його конкурсний виступ, а після нього прийшов за лаштунки, щоб особисто поділитися враженнями.

MÉLOVIN також радить фабрикантам спробувати свої сили на Євробаченні. На його думку, конкурс може стати шансом знайти власну аудиторію, заявити про себе в Україні та вийти на міжнародний рівень.

На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення" На SWEET.TV відбудеться сьомий прайм-шоу "Фабрика зірок" — "Вечір пісень Євробачення"

Чи стане "Фабрика зірок" кроком до Євробачення?

Для фабрикантів "Вечір пісень Євробачення" — це нагода попрацювати з різними музичними жанрами, виступити поруч із досвідченими артистами та спробувати себе в нових сценічних образах. А для глядачів — можливість побачити, як учасники переосмислюють відомі пісні й розкриваються в нових музичних форматах.

Головні інтриги вечора — хто саме з фабрикантів покине "Фабрику зірок" і чи наважиться хтось з учасників подати заявку на Євробачення?

Тож підтримайте свого фаворита, поки ваш голос може вплинути на результат! Голосування триває на сайті SWEET.TV — віддайте свій голос за того, хто, на вашу думку, має продовжити боротьбу за перемогу.