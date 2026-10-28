Где сейчас звезда "ВИА Гры" Алена Винницкая: как она живет (фото)
Украинская певица Алена Винницкая обрела большую славу в начале 2000-х годов. Артистка стала первой солисткой группы "ВИА Гра", а после ухода из коллектива занялась сольной карьерой.
Однако со временем Винницкая стала реже появляться на публике. После начала полномасштабного вторжения певица вообще перестала выступать и редко появлялась в соцсетях. Как сейчас живёт артистка — расскажет Фокус.
Музыкальная карьера и популярность
Настоящее имя Алены Винницкой — Ольга. Она родилась в 1974 году в Киеве. Артистка всегда увлекалась музыкой и поэтому в 1993 году создала рок-группу The Last Unicorn. Впрочем, коллектив просуществовал недолго.
Впоследствии Алена стала ведущей музыкального канала Biz-TV, а также начала участвовать в проектах на канале "Интер". После этого она обрела значительную известность.
В 2000 году Винницкую пригласили присоединиться к группе "ВИА Гра". Она стала участницей первого состава коллектива вместе с Надеждой Мейхер и Анной Седаковой.
В группе "ВИА Гра" Алена пробыла почти три года. Известные хиты "Попытка № 5" и "Я не вернусь" принесли коллективу огромную популярность.
Проблемы в "ВИА Гре"
Впоследствии Винницкая пожаловалась, что в группе она не всегда могла свободно выражать свою индивидуальность. В коллективе существовали ограничения, касающиеся имиджа участниц и личной жизни. Алена признавалась, что ей было непросто совмещать работу и отношения с мужем Сергеем Большим.
В конце 2002 года певица ушла из "ВИА Гры". Она объяснила это желанием заняться сольной карьерой. К тому же Алена жаловалась на разногласия с руководством группы.
Сольное творчество
После ухода из "ВИА Гры" Винницкая занялась сольной карьерой. Она выбрала направление поп-рок. Однако, по словам артистки, руководство группы создавало препятствия для её концертов.
Алена вспоминала слова Константина Меладзе о причинах своего ухода. Она рассказывала, что высказывания композитора не соответствовали тому, что происходило на самом деле.
Скандал с Меладзе
В 2024 году Винницкая сообщила, что после того, как она покинула коллектив, Константин Меладзе мстил ей. Композитор якобы хотел доказать, что бывшие участницы "ВИА Гры" не способны добиться успеха самостоятельно. В то же время Алена благодарна ему за профессиональный опыт.
Личная жизнь
Винницкая с 1995 года замужем за Сергеем Большим. Впрочем, в 2024 году она заявила, что некоторое время у пары были проблемы в отношениях и они даже жили отдельно.
Впоследствии Алена и Сергей смогли восстановить и сохранить отношения. Пара вместе уже более 30 лет. Детей у них нет.
После начала полномасштабной войны житель Винницы вступил в ряды ВСУ. Он участвовал в эвакуации раненых военных с фронта.
Как сейчас живёт Винницкая
С начала войны в 2022 году Алена исчезла из медиапространства и приостановила музыкальную карьеру. Она крайне редко публикует личные фотографии в социальных сетях.
Винницкая решила остаться в Украине из-за состояния здоровья своей мамы. Сейчас она активно помогает нашим людям, в частности оказывает психологическую поддержку тем, кто пострадал от войны.
Кроме того, певица создала благотворительный фонд и запустила программу "Новая перспектива". Цель Винницкой — помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, получить психологическую поддержку и освоить новую профессию.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Алена Винницкая призналась, что до сих пор обижается на своего бывшего продюсера Константина Меладзе.
- Также артистка высказалась о своей бывшей коллеге Анне Седоковой.
Кроме того, певица рассказала, где сейчас служит её муж Сергей Большой.