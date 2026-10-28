Где сейчас звезда "ВИА Гры" Алена Винницкая: как она живет (фото)

Украинская певица Алена Винницкая обрела большую славу в начале 2000-х годов. Артистка стала первой солисткой группы "ВИА Гра", а после ухода из коллектива занялась сольной карьерой.

Однако со временем Винницкая стала реже появляться на публике. После начала полномасштабного вторжения певица вообще перестала выступать и редко появлялась в соцсетях. Как сейчас живёт артистка — расскажет Фокус.

Музыкальная карьера и популярность

Настоящее имя Алены Винницкой — Ольга. Она родилась в 1974 году в Киеве. Артистка всегда увлекалась музыкой и поэтому в 1993 году создала рок-группу The Last Unicorn. Впрочем, коллектив просуществовал недолго.

Впоследствии Алена стала ведущей музыкального канала Biz-TV, а также начала участвовать в проектах на канале "Интер". После этого она обрела значительную известность.

В 2000 году Винницкую пригласили присоединиться к группе "ВИА Гра". Она стала участницей первого состава коллектива вместе с Надеждой Мейхер и Анной Седаковой.

Видео дня

В группе "ВИА Гра" Алена пробыла почти три года. Известные хиты "Попытка № 5" и "Я не вернусь" принесли коллективу огромную популярность.

Алена Винницкая и Надежда Мейхер Фото: Instagram

Проблемы в "ВИА Гре"

Впоследствии Винницкая пожаловалась, что в группе она не всегда могла свободно выражать свою индивидуальность. В коллективе существовали ограничения, касающиеся имиджа участниц и личной жизни. Алена признавалась, что ей было непросто совмещать работу и отношения с мужем Сергеем Большим.

В конце 2002 года певица ушла из "ВИА Гры". Она объяснила это желанием заняться сольной карьерой. К тому же Алена жаловалась на разногласия с руководством группы.

Звезда "ВИА Гры" Алена Винницкая Фото: Instagram

Сольное творчество

После ухода из "ВИА Гры" Винницкая занялась сольной карьерой. Она выбрала направление поп-рок. Однако, по словам артистки, руководство группы создавало препятствия для её концертов.

Алена вспоминала слова Константина Меладзе о причинах своего ухода. Она рассказывала, что высказывания композитора не соответствовали тому, что происходило на самом деле.

Певица Алена Винницкая Фото: Instagram

Скандал с Меладзе

В 2024 году Винницкая сообщила, что после того, как она покинула коллектив, Константин Меладзе мстил ей. Композитор якобы хотел доказать, что бывшие участницы "ВИА Гры" не способны добиться успеха самостоятельно. В то же время Алена благодарна ему за профессиональный опыт.

Личная жизнь

Винницкая с 1995 года замужем за Сергеем Большим. Впрочем, в 2024 году она заявила, что некоторое время у пары были проблемы в отношениях и они даже жили отдельно.

Впоследствии Алена и Сергей смогли восстановить и сохранить отношения. Пара вместе уже более 30 лет. Детей у них нет.

После начала полномасштабной войны житель Винницы вступил в ряды ВСУ. Он участвовал в эвакуации раненых военных с фронта.

Алена Винницкая с мужем Сергеем Большим Фото: Instagram

Как сейчас живёт Винницкая

С начала войны в 2022 году Алена исчезла из медиапространства и приостановила музыкальную карьеру. Она крайне редко публикует личные фотографии в социальных сетях.

Винницкая решила остаться в Украине из-за состояния здоровья своей мамы. Сейчас она активно помогает нашим людям, в частности оказывает психологическую поддержку тем, кто пострадал от войны.

Кроме того, певица создала благотворительный фонд и запустила программу "Новая перспектива". Цель Винницкой — помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, получить психологическую поддержку и освоить новую профессию.

Как сейчас выглядит Алена Винницкая Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, певица рассказала, где сейчас служит её муж Сергей Большой.